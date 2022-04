Poco prima della messa in onda della quinta puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 4 aprile su Canale 5, in streaming c’è stato un nuovo appuntamento di Isola Party, Tra gli ospiti presenti in collegamento, ci sono stati due ex “vipponi”: Antonio Medugno e Clarissa Selassié.

Antonio Medugno e Clarissa Selassié: intesa alle stelle

Intervenuti in collegamento con Isola Party, Antonio Medugno e Clarissa Selassié hanno mostrato di avere un grandissimo feeling. Parlando con Ignazio Moser e Valentina Barbieri, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno rivelato come si sono conosciuti.

Il tiktoker campano ha spiegato di avere conosciuto la più piccola delle “Princess” ad una cena a Roma con amici in comune. Terminata la serata, i due sono andati a bere qualcosa e hanno raggiunto la casa di un loro amico in comune:

“Poi ci siamo scritti il giorno dopo… subito una bella sintonia con Clarissa”.

Alla domanda su un possibile flirt tra i due, Medugno ha negato categoricamente:

“Macché, tranquilli”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Antonio si è unito a noi… e a quanto pare l'intesa con Clarissa è ancora forte! 🔥 Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/SwbP7Thhei pic.twitter.com/8BSNEvOX6R — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 4, 2022

Clarissa stuzzica Medugno

Successivamente Antonio Medugno ha ripreso le parole di Clarissa Selassié in merito ad un’ipotetica esperienza all’Isola dei Famosi. La 19enne aveva rivelato di voler andare in Honduras con Giucas Casella.

A tal proposito il 24enne ha chiesto a Clarissa come mai non abbia fatto il suo nome per poterlo vivere vivere h24 si un’isola deserta. La più piccola delle sorelle Selassié ha prontamente replicato:

“Ma io ti vivo fuori nella vita privata. Siamo amici, ci vogliamo bene…”

Infine, Antonio Medugno ha fatto sapere all’ex gieffina che attualmente si trova a Napoli ma la prossima settimana sarà a Roma.