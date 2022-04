Domenica 3 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e, in tale occasione, si è parlato come sempre sia di trono classico di si quello over. Veronica e Luca hanno fatto alcune esterne, mentre tra i più adulti ci sono state delle belle novità per Riccardo e alcune più spiacevoli per Alessandro. Vediamo tutto nel dettaglio.

Riccardo conosce una nuova dama nella registrazione del 3 aprile

Come i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere attraverso le anticipazioni diffuse sulla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo Guarnieri è tornato in studio. Il cavaliere ha lasciato senza parole Ida Platano, tuttavia, tra i due pare non ci sia alcuna possibilità di ritorno di fiamma, ma staremo a vedere.

Nel frattempo, Guarnieri è uscito con una nuova dama, con cui ha trascorso una piacevole serata insieme. I due, infatti, decideranno di continuare la loro conoscenza. Sulla faccenda è molto probabile che sia intervenuta anche Ida. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, della dama si sta parlando molto poco. Prima era sempre al centro dell’attenzione e Maria De Filippi ci costruiva intere puntate sulle dinamiche che la riguardavano. Nell’ultimo periodo, però, i corteggiatori scarseggiano, pertanto, di lei si sta parlando pochissimo.

Due di picche per Alessandro a Uomini e Donne, le esterne di Luca e Veronica

In merito ad Alessandro, invece, quest’ultimo ha conosciuto una nuova dama, tuttavia. tra loro le cose non stanno procedendo. Nella registrazione del 3 aprile di Uomini e Donne, infatti, hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Passando al trono classico, invece, Veronica sta procedendo con la conoscenza dei suoi corteggiatori.

La giovane è uscita con due ragazzi, mentre Luca ha portato in esterna solamente una persona. Lei è Soraya, con cui pare stia costruendo un rapporto di complicità molto importante. Molto probabilmente, di questa decisione ci sarà rimasta male molto Lilli, che quando non viene portata in esterna non esita a palesare il suo dissenso e dispiacere al tronista.

