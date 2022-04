Dopo la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 16 in cui Nicolas Vaporidis ha offeso Vladimir Luxuria usando il maschile al posto del femminile, anche chiamato misgendering, stasera, durante la quinta puntata del reality di Canale 5 sono finalmente arrivate le scuse in diretta televisiva.

Isola 16, Nicolas Vaporidis si scusa con Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria in un’intervista a Il Fatto quotidiano aveva dichiarato che si sarebbe aspettata delle scuse dall’attore romano e le avrebbe accettate perché non è una persona rancorosa. Così è stato. Nicolas chiede un minuto per parlare direttamente all’opinionista e le dice:

“Mi scuso se ho mancato di rispetto, non era mia intenzione. Qui nel caos della diretta non si sente bene. Io ti chiedo davvero scusa, credo che tu sia una delle massime esponenti sulla identità del genere e io sono uno dei più forti sostenitori della libertà assoluta. Ti chiedo scusa”.

L’opinionista in studio sorride e gli risponde:

“Hai detto una cosa che mi ha offesa e sei molto suscettibile, ma io accetto le scuse. Per me si chiude un capitolo, se ne apre un altro bellissimo, quando arriverei in Italia ci faremo un bicchiere di ouzo ghiacciato io e te”.

Vladimir fiera di aver ricevuto le scuse da Vaporidis #isola pic.twitter.com/phoJZxz8un — Ferdinando_ (@FerdinandoPapp2) April 4, 2022

I commenti sui social: pochi credono a Vaporidis

Nei commenti sui social prevale la stima nei confronti di Vladimir Luxuria, mentre le persone non credono all’attore di “Notte prima degli esami”. Per tanti questo è un tentativo “pilotato” di redimersi dalla brutta figura dell’altro giorno.

Ma, ache l’opinionista durante l’intervista a Il Fatto quotidiano ha dichiarato di aver letto le sue dichiarazioni sulle tematiche LGBTQIA+ e il sostegno a favore della causa da parte del ragazzo. L’attore ha anche recitato nel film arcobaleno “Outing”. Pertanto, la stessa parlamentare ha creduto alle sue parole e accantonato ogni problema.