Martedì 5 aprile, su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. In un comunicato diffuso da Mediaset, è stato annunciato il “Pupo per una sera”. Inoltre, sono state divulgate alcune anticipazioni su quello che accadrà in puntata.

La Pupa e il Secchione Show: annunciato un ‘Pupo’ speciale

L’azienda di Cologno Monzese ha divulgato un comunicato stampa con le anticipazioni relative alla puntata di martedì 5 aprile de La Pupa e il Secchione Show. Barbara D’Urso ha chiamato un ospite speciale. Alex Belli indosserà i panni di “Pupo per una sera” proprio come accaduto in passato con Lulù Selassié.

Alex Belli, reduce del Grande Fratello Vip 6, avrà una certa importanza all’interno dello show: insieme ai giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashione Style, il 38enne di Parma avrà il compito di assegnare alcuni punti bonus ai concorrenti importantissimi per la classifica finale.

Nel comunicato, si legge che il “Pupo per una sera” sarà protagonista di un confronto con l’ex fidanzata Mila Suarez in coppia a La Pupa e il Secchione Show con Mirko Gancitano (migliore amico di Belli).

La richiesta di Vera Miales

Tra le anticipazioni fornite sulla prossima puntata de La Pupa e il Secchione Show, c’è una richiesta di Vera Miales. La “Pupa” è stata eliminata nella precedente puntata, ma ha chiesto di dare una seconda possibilità al suo partner di gioco Nicolò Scalfi. Il motivo? Vera è convinta che la giuria abbia deciso di eliminare la coppia, a causa dello scontro avuto con Guenda Goria.

A tal proposito ha fatto un appello anche la mamma di Nicolò (ex campione di Caduta Libera). I giudici saranno chiamati in causa per decidere se accogliere o meno la richiesta della concorrente.

Cos’è successo in villa durante la settimana?

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, dopo alcune settimane di convivenza nella villa romana sono nate le prime simpatie tra i concorrenti.

A quanto pare, Denis Dosio sarebbe conteso da due “Pupe”. Stiamo parlando di Emy Buono e Nicole Di Mario. Gianmarco Onestini invece, avrebbe messo gli occhi su Maria Laura De Vitis che a sua volta sembrerebbe contraccambiare l’interesse. La “Pupa” in questione, è l’ex fidanzata di Paolo Brosio.

Tra due coppie è scattato un bacio (🤫) e pare che tra Gianmarco e Maria Laura stia nascendo qualcosa… E non sono gli unici… Domani a #LaPupaEilSecchioneShow vi farò capire di più 😜 pic.twitter.com/XMPh4K6Jc1 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 4, 2022

Tutte le anticipazioni di martedì 5 aprile:

All’interno del comunicato stampa divulgato dall’azienda di Cologno Monzese, si parla anche di nuovi arrivi a La Pupa e il Secchione Show. Scendendo nel dettaglio, Paola Caruso dopo avere avuto dei problemi di salute ed essere stata ricoverata, finalmente entrerà in gioco.

Inoltre, Flavia Vento tornerà a parlare dell’addio al programma. La scorsa settimana, la “Pupa” aveva rivelato a Barbara D’Urso di essersi ritirata dal gioco per alcuni episodi gravissimi accaduti all’interno della villa romana.

