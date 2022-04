In queste ore Karina Cascella si è lasciata andare ad un botta e risposta con i fan di Instagram. Tra le varie domande poste all’influencer ce ne sono state molte legate alle sue apparizioni nei programmi televisivi e al suo ipotetico ritorno. Inoltre, alla donna è stato chiesto anche di esprimere delle opinioni su Uomini e Donne e su alcuni protagonisti del talk show, tra cui Armando Incarnato. Come sempre Karina non ha avuto peli sulla lingua.

L’affondo di Karina contro Armando Incarnato

Karina Cascella ha risposto senza remore alle domande dei fan e nel farlo, la donna si è trovata a sparare a zero contro Armando Incarnato. Un utente le ha chiesto di esprimere il suo giudizio sul cavaliere napoletano che da anni siede nel parterre di Maria De Filippi. A tal proposito, l’influencer ha detto di non provare affatto simpatia nei suoi confronti. Lo trova estremamente polemico, pesante e noioso. Sentirlo parlare, infatti, non è per nulla un piacere per la Cascella.

La donna, poi, ha anche svelato che le piacerebbe davvero molto prendere parte qualche volta come opinionista a Uomini e Donne in quanto avrebbe delle cose da dire ad alcuni esponenti della trasmissione, tra cui proprio Armando Incarnato. Parlando sempre di quest’ultimo, poi, Karina non ha potuto fare a meno di reputare piuttosto strano il fatto che, in tutti questi anni, Incarnato non sia mai riuscito a trovare una compagna.

La Cascella e il suo possibile ritorno in tv

Tra le altre domande, poi, alcuni utenti hanno chiesto a Karina Cascella se sentisse la necessità di tornare in televisione. Ricordiamo, infatti, che la sua carriera cominciò molti anni fa a Uomini e Donne. Successivamente, poi, è entrata nell’entourage degli opinionisti di Barbara D’Urso, ma di recente si è defilata dal mondo dello showbiz.

A tal proposito, la protagonista ha detto di sentirsi molto portata nel fare l’opinionista, tuttavia, apprezzava molto di più la tv di un tempo. Quella attuale non la sente più sua, pertanto, è contenta di aver fatto parte di questo mondo un po’ di tempo fa. Con particolare riferimento a Lady Cologno, poi, Karina ha detto di stimarla molto, soprattutto perché la conduttrice si è sempre comportata in maniera estremamente gentile con lei e con sua figlia, che talvolta portava con sé nel camerino per intrattenerla.

