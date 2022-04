Jeremias Rodriguez è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi più attraenti. Quando partecipò al reality di Canale 5 qualche anno fa, legò particolarmente con Soleil Sorge, fino al punto che ebbero una relazione durata quanto il programma. Ma in quest’edizione il fratello di Belen Rodriguez si è presentato fidanzatissimo.

Il ragazzo da diversi anni è fidanzato con Deborah Togni, mora, occhi azzurri, assistente di volo. Jeremias si dichiara profondamente innamorato e deciso a non avere alcun flirt all’interno del reality Mediaset. Però in queste ore qualcosa sta succedendo.

Isola 16, la fidanzata di Jeremias Rodriguez ha dei problemi con una naufraga

In queste ore è uscita un’indiscrezione dall’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer ha riferito su Instagram che la fidanzata di Jeremias Rodriguez sarebbe infastidita dal comportamento di Roberta Morise.

Già Lory Del Santo ha fatto notare la settimana scorsa come la conduttrice calabrese si sia avvicinata al fratello di Belen. Ma finora non era trapelato alcun commento da parte di Deborah Togni, la quale, pur essendo in puntata la settimana scorsa, non ha in alcun modo interagito con la naufraga.

Invece, da quanto si legge nelle storie dell’influencer parrebbe che ora sia stufa dell’avvicinamento della concorrente. Ma per oggi non è previsto alcun intervento durante la diretta.

Isola 16, che cosa sta succedendo tra Roberta Morise e Jeremias Rodriguez

La vicinanza della conduttrice al ragazzo è abbastanza palese, tuttavia finora non sono state mostrate clip “compromettenti” in cui si possono evidenziare particolari parole o atteggiamenti. Non c’è stata alcuna mancanza di rispetto, se non una semplice simpatia, comprensibile visto che stanno facendo lo stesso reality insieme e magari possono aver avuto un buon feeling immediato. Che cos’avrà visto la fidanzata di tanto irritante? Lo scopriremo prossimamente.