L’appuntamento di stasera dell’Isola dei Famosi sarà preceduto dal talk show in streaming l’Isola Party. Questa sera Ignazio Moser e Valentina Barbieri intervisteranno tanti ospiti molto conosciuti dal pubblico di Canale 5. Tra di essi troviamo una delle princess: Clarissa Selassié.

Isola Party: Clarissa Selassié e tutti gli ospiti del 4 Aprile

Il format on demand live tutti i lunedì e i giovedì, nella quinta puntata di stasera avrà tantissimi ospiti che si faranno intervistare e giocheranno con i due conduttori. Il talk show di Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia oltre alla sorella Selassié uscita per prima prima dal reality di Canale 5, vedrà ospite anche un altro protagonista del Grande Fratello Vip 6.

Il TikToker Antonio Medugno sarà intervestito da Ignazio e Valentina. Lui andrebbe mai nell’Isola e con chi? Oltre ai gieffini, ritroveremo show digital only show Valentina Persia e Matteo Diamante.

Il programma on demand andrà in onda dalle 20,30 alle 22,30. Per interagire con Ignazio Moser e Valentina Barbieri si potrà interagire usando l’hashtag #isolaparty su Twitter.

Isola Party, dove vederlo

Per vedere Isola Party bisogna connettersi a Mediaset Infinity. Come fare? Si può accedere tramite sito, app e Smart TV abilitate.

