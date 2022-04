Oggi, lunedì 4 aprile, andrà in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Tre le coppie al televoto a rischio eliminazione: Blind e Roberta, Jeremias e Gustavo, Lory e Marco. La coppia meno votata sarà scoppiata a Playa Sgamada, la spiaggia dove finiscono le coppie eliminate al televoto: per rientrare in gioco, i naufraghi devono necessariamente formare una nuova coppia con un altro concorrente di Playa Sgamada, come già successo ad esempio a Cicciolina e Roger Balduino.

Di seguito i risultati dei sondaggi sulla quarta coppia eliminata dell’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi 2022, la quarta coppia eliminata: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della quinta puntata di oggi dell’Isola dei Famosi vedono la coppia Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo a rischio eliminazione. In media, infatti, è la loro la coppia meno votata dei tre sondaggi in rete pubblicati su Isa e Chia, Forumfree e RealityHouse.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ecco i risultati dei sondaggi:

Sondaggio Isa e Chia – Chi vuoi salvare tra i concorrenti nominati?

Lory e Marco: 47%

Jeremias e Gustavo: 28%

Blind e Roberta: 26%

Sondaggio Reality House – Chi vuoi salvare?

Lory e Marco: 56%

Blind e Roberta: 27%

Jeremias e Gustavo: 17%

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Lory e Marco: 62%

Blind e Roberta: 19%

Jeremias e Gustavo: 19%

Il salvataggio della coppia formata da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo era piuttosto prevedibile, considerata la preferenza del pubblico per i naufraghi che affrontano l’esperienza dell’Isola con maggiore spensieratezza (il caso Carmen Di Pietro insegna qualcosa). A maggior ragione, Lory e Marco sono una delle coppie favorite per arrivare fino in fondo, sorprese permettendo. L’attrice e showgirl italiana conosce il mondo del reality alla perfezione, avendo partecipato tra gli altri a La fattoria, Pechino Express e al Grande Fratello Vip. Su tutte, spicca la vittoria nel 2005 alla terza edizione dell’Isola dei Famosi.

Rispetto a Blind e Roberta, la coppia dei Rodriguez paga l’accanimento nei confronti di Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. Non è un caso che una delle frasi che vengono associate più spesso a Jeremias e Gustavo sia “non vi vogliamo sull’isola”, pronunciata dal fratello di Belen e Cecilia Rodriguez all’indirizzo di Carmen e Alessandro dopo pochi giorni di convivenza comune a Playa Palapa. Un atteggiamento stigmatizzato dalla stessa Vladimir Luxuria nel corso dell’ultima puntata, quando ha ricordato a Jeremias che a decidere non è lui ma il pubblico. E proprio i telespettatori sembrano avere le idee molto chiare al riguardo.

In tutto questo, a salvarsi per il rotto della cuffia dovrebbe essere la coppia formata dal cantante Blind e dalla showgirl Roberta Morise. Fino ad oggi i due non hanno ancora lasciato il segno sull’isola, ma avranno modo di rifarsi nei prossimi giorni, riuscendo a entrare maggiormente nelle dinamiche del gruppo dopo essersi uniti agli altri naufraghi con qualche giorno di ritardo. In caso contrario, se cioè dovessero perdere il confronto con i Rodriguez al televoto di questa sera, finirebbero a Playa Sgamada in attesa che il proprio destino all’interno del reality si compia.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la replica dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022