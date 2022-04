Stasera, lunedì 4 Aprile, si terrà un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 16. Siamo alla quinta puntata e la tensione è crescente tra i naufraghi. Ilary Blasi in studio insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria affronterà quanto accaduto in settimana. Ma sveliamo tutte le anticipazioni di questa quinta puntata del reality di Canale 5.

Isola dei Famosi 16, le anticipazioni della quinta puntata, in onda lunedì 4 Aprile

L’Isola dei Famosi stasera decreterà una nuova eliminazione da Cayo Cochino. Al televoto ci sono tre coppie: Lory Del Santo e Marco Cucolo, Roberta Morise e Blind, infine Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo. Chi tra loro vincerà il televoto?

Secondo i sondaggi la coppia più a rischio è quella formata dalla famiglia di Belen Rodriguez: Jeremias e il padre Gustavo, ma i due hanno un buon fan club che potrebbe incidere sulle votazioni.

La coppia eliminata finirà a Playa Sgamada, dove solo un ultimo televoto decreterà chi uscirà dal programma. La scorsa settimana è toccato ad Antonio Zequila. Questo lunedì di chi sarà il turno?

L’ingresso di nuovi concorrenti

Dopo tanti giorni di attesa, finalmente arriveranno I cugini di campagna Nick Luciani e Silvano Michetti entreranno direttamente nel gioco come coppia. Come reagiranno gli altri concorrenti al loro arrivo?

Isola dei Famosi 16, nuove liti tra i naufraghi

I naufraghi sono sempre più litigiosi tra di loro. I conflitti maggiori si verificano verso la coppia Madre e Figlio, formata da Carmen Di Pietro e Alessandro. Questa settimana non sono stati mandati in nomination perché i naufraghi hanno realizzato che ogni volta che ci provano, puntualmente vengono mandati via quelli che finiscono al televoto con loro. L’unica ad avvicinarsi alla coppia è Ilona Staller, che ha cercato di consigliare Carmen per riuscire a vivere al meglio la sua avventura nel reality.

Nella scorsa puntata sull’Isola sono arrivati i Tavassi: Guendalina e suo fratello Edoardo. Stasera scopriremo come se la sono cavata in questi primi giorni di Isola.

Pronti per la serata di questa sera dell'#Isola? Sembra che si siano scagliati tutti contro #Carmen. Cosa ne pensate?#Mattino5 pic.twitter.com/eFIGNv19ap — Mattino5 (@mattino5) April 4, 2022

Che cosa succede a Playa Sgamada?

Playa Sgamada è sempre più un’isola felice perché i naufraghi stanno affrontando quella sorta di “purgatorio” del reality con molta più serenità e meno conflittualità di Cayo Cochino.

Floriana Secondi, liberata dal legame con Antonio Zequila, sta decisamente meglio e ha iniziato ad apprezzare la sua avventura nel reality. Sta insegnando agli altri naufraghi come pescare ed è a tutti gli effetti una vera leader della piccola comunità. Chi riuscirà a lasciare Playa Sgamada questa settimana? Qualcuno di loro ritornerà in gioco, mentre qualcun altro lascerà per sempre il reality.

Il secondo eliminato dell’Isola dei Famosi verrà decretato da un televoto flash tra i naufraghi di Playa Sgamada. Clemente Russo sarà immune perché leader dell’isoletta.

Isola dei Famosi, le prove della quinta puntata, in onda lunedì 4 Aprile

Nella puntata di stasera ci saranno nuove prove. I naufraghi dovranno conquistarsi il cibo con difficilissimi test e ci sarà una nuova prova leader per avere il fuoco e il potere sulle altre coppie.

Una divertente prova vedrà protagoniste Ilona Staller e Lory Del Santo. Dovranno dimostrare le loro capacità di seduzione. Chi vincerà? In palio ci sarà il cibo!