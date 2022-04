L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda tre settimane fa. Nonostante sia passato poco tempo, c’è già chi sta pensando a inviare di propria candidatura per la prossima edizione.

Un ex protagonista di Uomini e Donne, in occasione della scelta di Matteo Ranieri, è tornato, insieme a Chiara Rabbi, nello studio che lo ha reso celebre. Subito dopo, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha deciso di rivelare qualche dettaglio in più sui suoi progetti futuri e sul rapporto con la compagna.

Ex protagonista di Uomini e Donne si candida al Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Davide Donadei ha lasciato Uomini e Donne da più di un anno. Il programma gli ha permesso di trovare l’amore grazie all’incontro con Chiara Rabbi. Nonostante, al momento, sia impegnato nella ristorazione, non ha smesso di pensare a un futuro nel mondo dello spettacolo. Uno dei suoi desideri sarebbe quello di partecipare al Grande Fratello Vip 7.

Durante l’ultimo appuntamento della sesta edizione, infatti, ha avuto modo di essere presente in studio. Assistere a certe dinamiche gli ha causato delle forti emozioni che vorrebbe vivere in prima persona. Ovviamente, per ora, non c’è alcuna conferma, ma se la produzione di Mediaset decidesse di accogliere la richiesta di Davide, il prossimo anno, il ragazzo potrebbe entrare ufficialmente a far parte del cast del GF Vip.

Del passato non rimpiange nulla. È stato felicissimo di essere entrato nel cast di Uomini e Donne. Per lui, sono stati anni molto importanti che l’hanno portato a confrontarsi con qualcosa di inaspettato. Il non conoscere le meccaniche della televisione lo ha aiutato a non alterare i suoi atteggiamenti. Ha affermato di essersi sempre comportato in modo naturale:

Stare in televisione mi piace perché si scoprono aspetti inediti del proprio carattere. Oltre a Uomini e Donne ci sono tanti reality in cui si mettono a dura prova la propria vita e il proprio modo di essere. Rifarei tutto quello che ho fatto

Uomini e Donne, Davide e Chiara inseparabili: un amore indistruttibile

Davide Donadei si è anche soffermato sul suo rapporto con Chiara Rabbi. Il loro amore ha fatto stare tutti con il fiato sospeso e, dalle sue parole, sembra che le cose stiano andando per il verso giusto. Da quando hanno lasciato Uomini e Donne, sono sempre rimasti insieme. Vivere una relazione in un programma come quello condotto da Maria De Filippi non è affatto semplice.

Entrano in gioco delle dinamiche appartenenti al mondo dello spettacolo. Ha rivelato che, anche se ci si conosce da poco, sembra di stare insieme da una vita:

Quel programma ti teletrasporta in una situazione particolare e ti sembra di essere fidanzato con quella persona da dieci anni