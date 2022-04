Nicol Castagna, ex allieva di Amici 21, in un video postato sul suo profilo TikTok ha fatto coming out. La cantante si è mostrata in compagna di una ragazza molto famosa mentre si scambiavano un tenero bacio sulla bocca.

Nicol si mostra con una ragazza molto famosa

Nicol Castagna ad Amici 21, è stata eliminata lo scorso 16 gennaio. La 21enne di Vicenza era un’allieva di Rudy Zerbi: l’insegnante di canto ha deciso di eliminarla, perché nelle varie prove risultava essere sempre ultima nell’indice di gradimento degli ospiti presenti in studio.

All’interno della scuola più famosa d’Italia, Nicol non ha mai parlato della sua vita privata. Uscita dal talent show di Maria De Filippi, però, Castagna ha deciso di fare coming out. La 21enne, in un video pubblicato su TikTok, si è mostrata mentre baciava sulle labbra un’altra ragazza: Carlotta Franceschini. Il tutto è stato accompagnato dalle note del brano “Onde” inedito cantato da Nicol Castagna ad Amici 21.

Sebbene le due ragazze non abbiano dichiarato nulla su un presunto fidanzamento o meno, il video è diventato virale.

Chi è Carlotta Franceschini?

Dopo essere uscita dalla scuola di Amici 21, Nicol Castagna si era mostrata spesso in compagnia di Rea. I telespettatori del programma speravano che tra le due potesse nascere qualcosa, ma così non è stato.

Il video pubblicato in compagnia di Carlotta Franceschini ha aperto un nuovo “capitolo” nella vita dell’ex allieva di Amici 21. Ma chi è la presunta fidanzata di Nicol? Carlotta è molto conosciuta per i frequentatori di TikTok. La ragazza infatti, vanta di quasi diecimila follower. Inoltre, la tiktoker è conosciuta perché ha un lavoro come organizzatrice di eventi e vive tra Milano e Lugano. In passato, Carlotta Franceschini si mostrava spesso con l’attore Riccardo De Rinaldis. In quell’occasione, però, la diretta interessata aveva precisato che non c’era alcuna relazione in atto ma si trattava solo di una semplice amicizia.

Nel caso di Nicol Castagna, entrambe le ragazze hanno preferito la via del silenzio.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 21