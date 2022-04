Il Grande Fratello Vip 6 è concluso, ma i protagonisti godono ancora di una forte attenzione mediatica, compreso il conduttore Alfonso Signorini. Ieri, intervenuto sui social per rispondere alle domande dei suoi fan, ha spiegato in che rapporti si trova con alcune delle protagoniste della casa e tanti altri dettagli interessanti.

Alfonso Signorini in che rapporti è con Soleil Sorge e le Selassié

Il direttore di Chi ha fama di essere una persona molto riservata. Infatti sulla sua vita privata non si sa molto, però parla con molto piacere del reality di Canale 5, del resto è anche parte del suo lavoro. L’esposizione mediatica dei protagonisti del GF è un grande successo anche per lui.

Intervistato dai suoi follower ha svelato in che rapporti si trova con Soleil Sorge e le sorelle Selassié. Per quanto riguarda l’opinionista de La Pupa e il Secchione Show, il conduttore rivela di non avere alcun tipo di rapporto, ma non nega che gli farebbe piacere fosse diversa la situazione.

Mentre per quanto riguarda Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, si sentono molto spesso. Durante la trasmissione il direttore ha affermato di essersi affezionato a loro più volte e, malgrado i commenti negativi dei social, evidentemente il legame era autentico.

Alfonso Signorini e Alex Belli

Tra le domande degli internauti non poteva mancare quella su Alex Belli, il protagonista maschile assoluto di questo GF, anche grazie allo spazio datogli proprio da Alfonso Signorini. Il conduttore non rivela se si sentano o meno, però non sente la mancanza del personaggio del GF VIP.

In questi giorni il giornalista si sta godendo un po’ di meritato riposo, godendosi la compagnia dei suoi libri e della musica. Solamente tra un mesetto riprenderà a lavorare alla nuova edizione del reality più visto della tv italiana.