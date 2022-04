Nel corso della terza puntata del serale di Amici 21, la maestra Alessandra Celentano si è resa protagonista di una gaffe con il ballerino di latino americano Nunzio. Tra i due non è mai corso buon sangue, anche se il giovane prova in tutti i modi a sdrammatizzare questa ostilità proponendo alla Celentano dei tutorial legati alla sua disciplina di ballo. Ebbene, proprio a seguito di una delle sue dimostrazioni, l’insegnante ha commesso uno scivolone.

La gaffe id Alessandra Celentano ad Amici 21

Alessandra Celentano si è resa protagonista di una gaffe ad Amici 21. Tutto è cominciato nel momento in cui Maria De Filippi ha informato l’insegnante del fatto che Nunzio avesse preparato per lei un tutorial sul latino americano. Dopo la messa in onda della clip, la maestra ha commentato in maniera molto divertita ed ha detto di apprezzare moltissimo l’ironia del giovane.

Successivamente, però, la donna ha voluto mettere in evidenza le difficoltà che il giovane spesso ha nell’esprimersi in italiano corretto. A tal proposito, la protagonista ha detto: “Lo voglio bene“, sbagliando di proposito la dicitura per prendere in giro il ballerino. La conduttrice non ha potuto fare a meno di sottolineare la cosa, al punto che Alessandra ha replicato dicendo che fosse normale per Nunzio sbagliare l’italiano in quanto è siciliano.

La reazione dei fan di Nunzio e di Maria De Filippi

Dinanzi queste parole, però, la padrona di casa è intervenuta ed ha detto che la donna fosse in errore in quanto ci sono tantissimi artisti siciliani che hanno avuto un grandissimo successo proprio grazie alla loro cultura. Resasi conto della terribile gaffe commessa, dunque, la maestra Alessandra Celentano ha subito provato a metterci una toppa.

Nello specifico, la donna ha concluso elogiando e salutando tutta la Sicilia, dicendo di apprezzare molto quella terra. Molti fan di Nunzio, però, non hanno affatto gradito la sua uscita. Il diretto interessato, invece, non si è sbilanciato più di tanto nel corso della puntata ed ha lasciato che a prendere le sue difese fosse direttamente la conduttrice del talent show.

