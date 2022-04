Il rapporto con Caterina Balivo

Durante la permanenza nella casa della speaker, si è parlato anche del suo rapporto con la giurata de Il Cantante Mascherato: Caterina Balivo. Nel salotto di Verissimo, la gieffina precisa:

“In realtà sembra che lei avesse detto che io non l’ho salutata negli studi di un programma televisivo. In realtà può succedere, in qualche maniera lei non è stata molto amichevole nei miei confronti. Anche quando parlavamo non ci parlavamo, ci sono quelle cose che nascono e altre che non nascono, non c’è empatia”.

L’amicizia con Miriana Trevisan nata al Grande Fratello

Manila si è presentata al salotto di Verissimo insieme a Miriana Trevisan, con la quale nel reality di Canale 5, ha stretto un’intensa amicizia, divenuta più importante nel momento in cui la donna si è staccata da Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Ecco che cos’ha detto a tal proposito:

“Di errori dentro la casa ne abbiamo fatti tutti, abbiamo scambiato dei sentimenti per altri, anche in amicizia. C’è stato un momento che nella casa ho perso la voglia di credere nella sorellanza, Miriana mi ha fatto ricredere in quella solidarietà che in realtà esiste, basta volerlo e crederci e quando la si trova è bellissimo perché avere un’amica non è trovare un tesoro ma di più!”

Per lei l’ex di Non è la Rai è un esempio per tutte le donne:

“Miriana è stata una guerriera perché ha attraversato nella Casa uno dei momenti più difficili per una donna, la menopausa, che ha dovuto affrontare dopo un’operazione pesantissima. Lei non ha mai permesso che mancasse un sorriso ed un aiuto a chiunque in quella Casa. Era un esempio di quello che vorrei essere io sempre. E’ un esempio vivente e questa è la parte che più ho ammirato, è stata un esempio per tantissime donne. Si può attraversare quel momento e sentirsi bellissime, sensuali e sentirsi donne”.