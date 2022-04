John Erik De La Cruz, esattamente come Leonardo, è arrivato in corsa nel talent e in brevissimo tempo ha preso la maglia del serale, colpendo tutti i docenti per il suo stile molto particolare. Ai microfoni di Witty Tv, ha raccontato:

“Questo percorso ad Amici è stato bello, unico e soprattutto indimenticabile. Ho imparato tantissimo, mi ha aperto ancora di più la mente. Mi sono goduto ogni singolo secondo. Ci sono state emozioni in realtà. Per un ballerino avere tutte queste emozioni per me è importantissimo. Vorrei che chiunque mi guardasse mentre sto ballando trovasse quel rifugio da qualsiasi tipo di problema”.

Tantissimi utenti su Twitter hanno protestato contro la sua eliminazione. Per loro John Erik non ha avuto modo di esprimere tutto il suo talento. Il ballerino di hip hop ha voluto salutare tutti con un ultimo consiglio:

“Quello che ho detto anche hai i miei compagni, il mio consiglio è di non prendere tutto come se fosse negativo ma anzi prendi le parole che posso servire per crescere più di prima. Ovviamente come tutti avrei voluto arrivare fino alla fine. La prima cosa che farò appena uscito da qui è cercare di non buttarmi giù, cercherò di ricordare i momenti più belli e quelli meno belli che mi hanno aiutato a crescere. Sarò grato di questa esperienza”.

Un grande in bocca al lupo John Erik 🧡 #Amici21 pic.twitter.com/Ts3n1L2lb2 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 2, 2022

