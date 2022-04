La terza puntata del serale di Amici 21 è stata registrata. Tutto è pronto per la messa in onda di sabato sera 2 Aprile 2022, ma qualcosa è cambiato. Infatti la prima grande notizia di questo nuovo appuntamento con il talent show è che non ci sarà Stash in giuria, sostituito in corsa da Sabrina Ferilli, come vi abbiamo già anticipato.

Invece, che cosa è successo durante la terza puntata del serale di Amici? Scopriamolo con gli spoiler diffusi in rete da chi era presente durante la registrazione.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21

Amici 21, anticipazioni terza puntata del serale cosa è successo?

La terza puntata del serale di Amici 21 ha generato non poche polemiche sui social a causa della prima eliminazione. L’appuntamento con il talent show di Canale 5 sta riscuotendo il consueto successo dal punto di vista degli ascolti, ma il modo in cui è organizzato lo show desta numerose perplessità.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A partire dallo stesso modo in cui gli allievi finiscono per essere triturati nel meccanismo del serale, che non sembra dargli molto modo di emergere, sacrificati a diatribe tra i professori spesso evitabili. Ma scopriamo tutti gli spoiler della terza puntata del serale di Amici 21, che andrà in onda sabato 2 Aprile.

Spoiler Amici 21: chi sono gli ospiti della terza puntata del serale?

Come abbiamo anticipato con il cambiamento in giuria e la presenza di Sabrina Ferilli, insieme a lei c’è stato un altro ospite, il suo disturbatore personale Giovannino.

Nella terza puntata del serale di Amici in onda il 2 Aprile ritornerà Nino Frassica con il suo trono over, ormai presenza fissa dell’intrattenimento comico. L’altro ospite di Amici 21 sarà Fabrizio Moro. Il cantautore che ha gareggiato nell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Sei Tu, è stato anche membro del talent. Infatti, nel 2015 e nel 2016, era uno dei professori di canto.

Le sfide della terza puntata di Amici 21

La terza puntata del serale di Amici 21, in onda sabato 2 Aprile ha visto due eliminazioni. Come di consueto scopriremo il nome del secondo eliminato solamente durante la messa in onda. Ma questa volta il team indistruttibile formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi non ha avuto il successo solito. Scopriamo come sono andate le sfide della terza puntata di Amici 21.

La prima sfida della seconda puntata di Amici 21

La terza puntata del serale di Amici 21 si apre con una sfida tra il team dei Cuccatodos contro quello formato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Prima gara: Sissi contro Dario e John Erik, ha vinto Sissi.

Seconda gara: Nunzio e Serena contro Albe, hanno vinto Nunzio e Serena.

Sissi in duetto con Alex con Shallow vincono la manche Ha perso la squadra Pettinelli – Peparini. I professori hanno scelto di mandare al ballottaggio con eliminazione diretta Critycal, Albe e John Erik. Il primo eliminato della terza puntata del serale è John Erik. Su Twitter i commenti in favore del ragazzo sono tantissimi. Per gli utenti non ha avuto il trattamento che il suo talento meritava.

La seconda sfida: gli spoiler di Amici 21

Nella seconda sfida della terza puntata entrano in gara Celentano e Zerbi, contro i vincenti Cuccatodos e le discussioni si sprecano. Infatti andrà in scena il consueto show della maestra di classico contro Todaro. Prima gara: Luigi contro Alex, ha vinto Luigi.

Seconda gara: Carola contro Sissi, ha vinto Sissi.

Terza gara: corale di squadra dei Cuccarini – Todaro contro Michele. Ha vinto Michele. Finiscono al ballottaggio Nunzio, Sissi e Aysha. Alla fine perde Nunzio, che si dovrà sfidare contro chi perderà la terza sfida.

La terza sfida: chi ha perso

La terza sfida vede il bis dei Cuccatodos contro Zerbi – Celentano, che in questo caso perderanno, loro malgrado. Prima gara: Guanto di sfida tra Luigi e Alex con Sex Bomb. Ha vinto Luigi.

Seconda gara: Carola e Leonardo contro Sissi. Ha vinto Sissi.

Lda e Luigi contro Sissi e Serena che balla e vincono Sissi e Serena. Gli allievi della squadra Zerbi – Celentano a finire al ballottaggio sono stati Luigi, LDA e Leonardo. Ha perso il ballerino Leonardo. Il Ballottaggio finale è molto difficile per un giudice L’ultima eliminazione si dimostra più difficile del previsto. I professori sono chiamati a scegliere tra l’allievo del team Celentano – Zerbi, Leonardo, e quello del team Todaro Cuccarini, Nunzio. Stefano de Martino si dimostra molto in crisi. Così ha chiesto un’ulteriore prova ai due ballerini: un improvvisazione. Per lui entrambi i ragazzi sono due talenti e la scelta è molto difficile. Gli spoiler di Amici 21 riferiscono che anche lo studio era in grande agitazione per il ballerino Nunzio, infatti è molto amato dal pubblico. Il risultato finale si scoprirà solamente il 2 Aprile su Canale 5, a fine puntata.

Il guanto di sfida tra i professori

Ritorna il guanto di sfida tra i prof e anche questa volta la sfida è tra il team dei Cuccatodos e quello Celentano – Zerbi. Come mai non avviene mai invece con Pettinelli – Peparini? Tre puntate, sempre gli stessi prof. La sfida si basa su un’esibizione sulle note di La Notte Vola. Celentano e Zerbi decidono di giocare sul compito assegnato e rendono la performance una parodia e imitazione della prof Cuccarini. Ma alla fine è proprio quest’ultima a vincere per la terza volta di fila, il guanto di sfida. La chiave ironica evidentemente non convince la giuria.