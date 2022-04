Diciamocelo: i fratelli Tavassi nell’Isola dei Famosi 16 hanno decisamente cambiato l’atmosfera. Nella quarta puntata abbiamo assistito finalmente al loro tanto atteso arrivo in Honduras. Prima hanno preso un aperitivo davanti alle telecamere e poi sono scesi dall’elicottero. Il loro arrivo è stato il più chiassoso e “caciarone” di tutti quelli avvenuti sinora.

Appena arrivati si sono lasciati andare a dichiarazioni d’amore e di guerra e non c’erano nemmeno da un’ora insieme agli altri naufraghi che, attoniti, li guardavano tra il divertito e il preoccupato.

Isola dei Famosi, le prime dichiarazioni di Guendalina ed Edoardo Tavassi

Guendalina ed Edoardo Tavassi appena arrivati in palapas si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni sugli altri concorrenti. L’influencer infatti ha subito detto:

“Edoardo mi sta facendo una testa così da quando siamo arrivati con una persona”

Edoardo però esclama:“Eh già, me l’hanno fregata sta persona!”

Chi era? La tanto nominata Estefania, che però pare abbia avuto un flirt con Roger. Così la presentatrice Ilary Blasi commenta:

“Edoardo sei arrivato tardi che te devo dire!”

A quanto pare Edoardo è arrivato nel reality di Canale 5 per cercare moglie, come dimostra una clip che mandano in onda, i requisiti richiesti sono “ricca e bella”. Ma sembra che non ci sia nessuna disponibile e corrispondente a tali requisiti. Così, Edoardo prova con una proposta di nomination per Roger, in modo da eliminare il rivale dall’Isola.

L’ingresso in palapa dei Tavassi✨ G:“Edoardo mi sta facendo una testa così da quando siamo arrivati con una persona” E:“e già me l’hanno fregata sta persona” 🤣💓 I: “è certo ha messo gli occhi su Estefania. Edoardo sei arrivato tardi che te devo dire…”😂 #isola pic.twitter.com/98keoIPc5L — Non è Francesca 💋 (@sonoingenua_) April 1, 2022

Isola dei Famosi, il commento di Nicola Savino sui Tavassi

Quando Ilary Blasi fa salutare Federico Perna a Guendalina Tavassi, Edoardo inizia a prendere in giro in diretta televisiva la sorella e ammette:

“Du p***e! Ve lo giuro rega’ sono una cosa…sono appiccicosi. Non è che fanno discorsi sensati, sono tutto il giorno così. La conversazione è te amo, me manchi, ma te me manchi di più!”

La sorella ride, abituata a questi scherzi con il fratello e gli risponde:

“Se Estefania poco poco fa qualcosa con te e te si avvicina!”

Lui riprende a ridere e scherzare, mentre Ilary Blasi si sganascia dalle risate. Nicola Savino interviene e commenta:

“Ma scusate, avete fatto entrare Alberto Sordi e la sora Lella?!”

I Tavassi sono già virali e in trend topic su Twitter. Erano la leggerezza di cui quest’Isola aveva bisogno.