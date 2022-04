Soleil Sorge scapperà all’Estero in un Paese senza estradizione? Soleil Sorge verrà filmata nel prossimo reality in carcere? Soleil Sorge è una truffatrice? Oggi pomeriggio queste domande hanno fatto parte dei pensieri di tanti amanti del Grande Fratello Vip 6 perché una delle protagoniste indiscusse di questa stagione del reality è stata vittima di un crudele scherzo de Le Iene. Scopriamo che cos’è accaduto.

Leggi anche: Dove vedere la replica de Le Iene

Soleil Sorge è una truffatrice di criptovalute?

Soleil Sorge c’è cascata! L’influencer italo – americana diventa virale su Twitter dopo l’articolo di Biccy in cui si affermava che avesse promosso criptovalute, facendo perdere ben 5 milioni di euro a chi le avrebbe acquistate. La povera gieffina inconsapevole di tutto questo ha iniziato a girare storie Instagram mentre si trovava in un set a fare delle foto. Ecco che cos’ha detto:

“Buongiorno oggi sono state fatte delle illazioni, dicono che io abbia preso parte in una specie di truffa con criptovaluta che non so esattamente di cosa si tratti. Ad ogni modo ho qui il colpevole che mi ha dato un pacco mentre io stavo partendo per Milano, dicendomi che era un bellissimo regalo per Dayane. Eccolo è qui. Ora sono qui a tenere ferma la porta. Lui è lì dentro e stiamo aspettando le forze dell’ordine che arrivino per portarlo dove è giusto che vada. Vi zoommo sulla faccia del grandissimo coglione che ha truffato per 5 milioni di euro diversi cittadini”.

Il ragazzo in questione viene ripreso e mandato su Instagram il suo nome: Marco Vernile. Ma poi dopo qualche tempo appare un’altra storia dell’italo americana con la iena Nicolò De Devitiis. La ragazza dice:

“Che sia chiaro io non truffo nessuno!” Marco Vernile aggiunge: “Solo con il cuore“.

Soleil: -“E che sia chiaro, io non truffo nessuno mai, game over cicci” 🚀 STO VOLANDO ALTISSIMO #solearmy @Soleil_stasi pic.twitter.com/EomRzDe4mb — 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) April 1, 2022

La reazione di Soleil Sorge allo scherzo de Le Iene

La giurata de La Pupa e il Secchione Show ha creduto veramente che fosse tutto vero. Infatti quando filmava le storie era tesissima. Apparsa anche nelle storie della iena, l’ex gieffina ha detto:

“Game over cicci, siete proprio delle Iene“.

E poi sul suo Twitter ha ironizzato su quanto accaduto: