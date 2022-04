Una naufraga pare sia stata costretta a ritirarsi dall’Isola dei famosi 2022. A diffondere questa notizia è stata la pagina Instagram “Giuseppeporro.it”. Al momento, però, né la diretta interessata, né lo staff del programma hanno proferito parola in merito.

Chi è che pare abbia lasciato l’Isola dei famosi

L’Isola dei famosi è un reality piuttosto intenso, che espone spesso i concorrenti anche a dei rischi. Compito dello staff della trasmissione, però, è chiaramente quello di tutelare la salute di tutti i partecipanti. Proprio per tale motivo, stando a quanto si apprende dalla pagina Instagram “Giuseppeporro.it”, la produzione pare avrebbe ritenuto opportuno predisporre la ritirata definitiva di una naufraga, ovvero, Patrizia Bonetti.

Stando a quanto emerso, sembra che la donna sia già sull’aereo che dall’Honduras la condurrà in Italia. Il motivo dell’abbandono, dunque, risiederebbe nell’incidente che la protagonista ha avuto durante il suo primo giorno di sbarco all’Isola dei famosi. In tale occasione, infatti, si cimentò nella prova del fuoco riscontrando delle ustioni varie su tutto il corpo.

Come starebbe Patrizia Bonetti dopo l’incidente

La situazione è apparsa importante sin dal primo momento, sta di fatto che la donna è stata subito portata nell’infermeria del posto per effettuare degli accertamenti. Con il passare dei giorni, dunque, i fan hanno cominciato a fare delle domande e Ilary Blasi aveva detto che presto la donna si sarebbe ripresa e sarebbe tornata in gioco.

Le sue condizioni di salute, però, a quanto pare si sarebbero aggravate, al punto da costringerla probabilmente ad un abbandono forzato del reality show. Adesso non ci resta che attendere per vedere se la notizia verrà ufficializzata e in che modo la diretta interessata commenterà quello che le è accaduto.