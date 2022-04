Ieri è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. Il trentenne ha scelto Valeria Cardone, come vi avevamo già anticipato. I due hanno rilasciato le prime dichiarazioni dopo la puntata in cui hanno svelato ciò che stava succedendo dentro di loro e nessuno poteva sapere.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Uomini e Donne

Uomini e Donne, le dichiarazioni di Matteo Ranieri dopo la scelta

Matteo Ranieri intervistato ai microfoni di Witty Tv ha confessato che stava per andarsene prima dell’arrivo di Valeria Cardone: “Lei è arrivata in un momento in cui pensavo ormai di andarmene e mi ha dato una boccata d’aria fresca, quindi mi ricollego a lei e dico “inaspettato” mi associo. Voglio vivere delle emozioni nuove e condividerle con lei”. Di parere diverso alcuni fan di Federica Aversano, secondo loro la scelta del dj deriva dal fatto che l’ex Miss è una mamma. Valeria Cardone ha temuto il peggio Con la serenità di esser stata scelta, Valeria Cardone si racconta e confessa che temeva il peggio, soprattutto per come si è comportato il tronista durante la puntata: “Quando l’ho visto ho avuto ancora più paura, anche perché durante la scelta lui stava con la poltrona distante da me e ho pensato evidentemente vorrà dirmi qualcosa di negativo. Non riuscivo a capire bene le sue parole, poi quando ho preso il regalo ho capito ed è stato bellissimo!” Un momento magico questo anche per lei, che non vede l’ora di poter viversi il ragazzo lontano dalle telecamere, nella quotidianità della sua vita. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace! Il messaggio di Matteo Ranieri sui social Dopo la fine della puntata il dj ha voluto lasciare un messaggio social ai suoi fan e a tutte le persone che l’hanno aiutato in questi mesi: “Ciao a tutti! Eccomi alla fine di questo bellissimo, lungo, intenso percorso. Sono tante le cose che vorrei raccontarvi, ma prima di tutto vorrei ringraziarvi per avermi seguito e accompagnato per tutto questo tempo. Ci tengo a leggervi uno ad uno, piano piano, per adesso vi dico soltanto ‘GRAZIE’ dal più profondo del cuore. Siete speciali!” Infine ha lasciato un post per la sua neo fidanzata con il messaggio: “Colpa dei tuoi occhi” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri 👨🏻‍🎤 (@homebody_________)