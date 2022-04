Durante la messa in onda della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, giovedì 31 marzo su Canale 5, Laura Maddaloni si è scagliata contro gli autori del reality show.

Lo sfogo della naufraga

Al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni è uscita sconfitta. Di conseguenza, i coniugi hanno dovuto abbandonare Playa Accoppiada per andare su Playa Sgamada: atollo dove sono presenti i naufraghi quasi eliminati dal reality show.

Complice la delusione per l’esito del televoto, Laura Maddaloni si è scagliata contro gli autori dell’Isola dei Famosi. Scendendo nel dettaglio, la concorrente ha fatto presente al marito Clemente che sono sempre stati corretti e non si sono mai lamentati. Tuttavia, la judoka ci è rimasta malissimo per una mancata sorpresa ricevuta:

“C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente?”

Laura ha confidato al coniuge di avere trovato una pergamena. Nel momento in cui l’aveva presa, gli autori le hanno intimato di lasciarla dov’era. La judoka ha rivelato che per correttezza nei confronti del programma ha “eseguito l’ordine”. Al tempo stesso, però, non ha gradito:

Sulla base di quanto dichiarato la diretta interessata ha sostenuto di essere l’unica mamma presente in Honduras a cui non le è stato fatto recapitare il messaggio delle figlie.

Potrebbe interessarti: Come votare all’Isola dei Famosi

I coniugi Russo sostituiti dai Tavassi

Per una coppia che ne se va, c’è sempre una che arriva. Su Playa Accoppiada sono arrivati i “Tavassi”, coppia formata da Guendalina ed Edoardo Tavassi.

Fratello e sorella hanno conquistato subito il “gruppo” dei naufraghi con la loro simpatia e schiettezza.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica dell’Isola dei Famosi