Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez si è lasciato andare ad uno sfogo molto intenso con Ilary Blasi. Il concorrente, infatti, ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita parlando di quello che è stato il periodo più brutto che ha vissuto. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Jeremias svela il momento più drammatico della sua vita

Ilary Blasi ha chiamato in disparte Jeremias Rodriguez nel corso della puntata del 31 marzo dell’Isola dei famosi. In tale occasione, il naufrago ha avuto modo di aprirsi e di raccontare delle faccende piuttosto incresciose che hanno contraddistinto la sua vita. In particolar modo, il ragazzo si è soffermato sul periodo difficile che ha vissuto prima di incontrare la sua attuale fidanzata Deborah Togni.

Il protagonista ha esordito dicendo di averla conosciuta in un momento molto particolare della sua vita, in quanto era molto depresso e non usciva di casa da sette anni. In quel particolare periodo non voleva vedere nessuno e si era chiuso in se stesso. Deborah, però, è arrivata come un raggio di sole ed ha illuminato nuovamente la vita del fratello di Belen e Cecilia.

Rodriguez parla della sua fidanzata, che gli fa una sorpresa dallo studio dell’Isola dei famosi

Nel corso dello sfogo, poi, Jeremias Rodriguez non ha potuto fare a meno di spendere qualche parola d’amore nei confronti della sua fidanzata. In particolar modo, il naufrago ha detto di essere convinto che lei sia la donna della sua vita e che sarà la madre dei suoi figli. Attualmente, Jeremias si sente totalmente appagato da questa relazione. Mentre il giovane stava tessendo le lodi della sua compagna, quest’ultima è intervenuta dallo studio.

La ragazza ha detto che era molto titubante in quanto si vergognava ad intervenire, tuttavia, ha deciso di farlo per far sentire a Jeremias tutto il suo calore e il suo amore. Rodriguez è stato molto felice di questa sorpresa, sta di fatto che ha commentato dicendo:

““Mi fa piacere che sei lì, così adesso che ti hanno visto tutti capiranno che non ce n’è per nessuna”.

Infine, il concorrente ha rassicurato la sua fidanzata dicendole di non essere geloso se lo vede vicino ad altre donne in quanto lo fa completamente senza malizia. Lei ha risposto dicendo di fidarsi ciecamente di lui.