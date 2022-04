Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? Dopo i primi tre appuntamenti interlocutori, il reality show di Canale 5 è finalmente entrato nel vivo con la prima eliminazione. Al termine della serata, poi, come da tradizione i naufraghi sono stati chiamati in Palapa per le nomination. Vi diamo un’anticipazione: stavolta al televoto non ci sarà la coppia Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, dopo che per tre puntate il gruppo degli altri naufraghi ha provato in tutti i modi a estromettere mamma e figlio da Playa Palapa. E chissà che le parole dell’opinionista Vladimir Luxuria non siano servite per far aprire gli occhi a più di un naufrago…

Di seguito i nominati della puntata di giovedì 31 marzo dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è finito in nomination ieri sera all’Isola dei Famosi 2022?

Le due coppie più votate dal gruppo durante le nomination di ieri sera della quarta puntata dell’Isola dei Famosi sono Lory Del Santo-Marco Cucolo e Roberta Morise-Blind. A loro si aggiunge una terza coppia, decisa stavolta dai nuovi leader della settimana Cicciolina e Roger: la scelta dei due ricade su Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo.

Dunque al televoto di lunedì prossimo finiscono in tutto tre coppie: Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Roberta Morise e Blind, Jeremias e Gustavo Rodriguez. Questa settimana, a differenza delle prime tre puntate, il televoto è in positivo, con il pubblico chiamato a scegliere chi salvare (e non chi eliminare) fra le tre coppie al televoto.

Ecco chi ha nominato chi:

la coppia eliminata al televoto Clemente-Laura ha dato il bacio di Giuda a Lory Del Santo e Marco Cucolo

la coppia Nicolas-Estefania ha votato Lory Del Santo e Marco Cucolo;

la coppia Guendalina-Edoardo ha votato Blind e Roberta Morise;

la coppia Lory-Marco ha votato Blind e Roberta Morise;

la coppia Carmen-Alessandro ha votato Blind e Roberta Morise;

la coppia Blind-Roberta ha votato Lory Del Santo e Marco Cucolo

la coppia Jeremias-Gustavo ha votato Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal

la coppia leader Cicciolina-Roger ha votato Jeremias e Gustavo Rodriguez

Difficilmente Lory Del Santo e il giovane fidanzato Marco Cucolo lasceranno tanto presto questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’attrice e showgirl ha già dimostrato ampiamente di avere un’intelligenza superiore, un’uscita di scena prematura è dunque da escludere.

Un discorso simile può essere fatto per Jeremias e Gustavo. Al di là del cognome “pesante” che entrambi portano, fin dall’inizio dell’avventura in Honduras hanno dimostrato di saper stare sull’isola e, soprattutto, di volerci stare il più a lungo possibile. La stessa nomination della coppia leader Cicciolina-Roger Balduino ha certificato la loro forza all’interno del gruppo, e al momento non ci sono segnali che lasciano credere a quella che sarebbe una clamorosa sconfitta al televoto.

Andando quindi per esclusione, resta la coppia Roberta Morise e Blind. Entrambi sbarcati sull’isola principale con qualche ora di ritardo rispetto agli altri naufraghi, l’ex fidanzata di Carlo Conti e l’ex concorrente di X Factor sono i due personaggi meno noti agli occhi del pubblico. C’è da dire anche che non stanno facendo nulla per eccellere tra le altre personalità del gruppo, atteggiamento questo che dovrebbe decretare una loro uscita di scena indolore, se così possiamo dire.

In ogni caso, ricordiamo che la sconfitta a questo televoto (qui le istruzioni su come votare) non comporta a priori l’eliminazione dal reality show. Infatti, la coppia che perde viene “scoppiata” a Playa Sgamada, dove ci sono gli altri concorrenti virtualmente fuori dal gioco. Per rientrare in gioco dovranno prima essere nominati leader di quella spiaggia, e poi scegliere un naufrago per formare una nuova coppia.

Crediti foto di copertina: sito ufficiale dell’Isola dei Famosi (isola.mediaset.it)