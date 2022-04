Chi è uscito nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? All’inizio della diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha ricordato al pubblico che uno tra Antonio Zequila, Floriana Secondi e Jovana Djordjevic avrebbe dovuto lasciare l’Isola definitivamente e fare rientro in Italia. Antonio, Floriana e Jovana sono i naufraghi di Playa Sgamada, la spiaggia dove finiscono le coppie eliminate al televoto per essere “scoppiate”, cioè divise. Una sorta di purgatorio, chiamiamolo così, nel quale i concorrenti sono virtualmente fuori dai giochi. Per tornare in gara devono essere prima nominati capi di Playa Sgamada, dunque scegliere un nuovo naufrago con cui formare una coppia per rientrare nella spiaggia principale (Playa Palapa).

Di seguito il nome del concorrente eliminato ieri sera, giovedì 31 marzo, nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022?

Il primo eliminato dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi è Antonio Zequila. L’attore originario di Atrani (provincia di Salerno) ha perso al televoto contro Floriana Secondi. Il pubblico da casa, chiamato a votare chi salvare tra Antonio e Floriana, ha deciso che ad abbandonare l’Isola sia Zequila (19%), mentre l’ex vincitrice del Grande Fratello (81%) può proseguire la sua avventura in Honduras in attesa di rientrare sulla spiaggia principale.

Antonio è il primo eliminato di questa edizione dell’#Isola 🏝 pic.twitter.com/xwO1gNtXSa — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 31, 2022

Niente da fare, dunque, per l’attore campano, che non è mai riuscito a lasciare il segno in quest’edizione. Sbarcato su Playa Palapa da concorrente singolo, nella prima puntata ha scelto di unirsi a Floriana Secondi, ritenendola una naufraga con tutte le caratteristiche necessarie per proseguire il più a lungo possibile nel gioco.

Purtroppo per lui, Floriana da subito ha manifestato una certa insofferenza nei confronti di Nicolas Vaporidis, non un naufrago qualunque ma leader del gruppo principale. Come era naturale che fosse, non appena ne ha avuto l’occasione Nicolas ha mandato al televoto la coppia Antonio-Floriana. L’esito del voto da casa non ha premiato i due, finiti la scorsa puntata su Playa Sgamada. E qui il destino di Zequila era pressoché segnato, non avendo alcuna possibilità di diventare leader o essere scelto da un altro naufrago per rientrare in gioco a Playa Palapa.

Prima del televoto decisivo di ieri sera, Antonio ha avuto un’ultima possibilità: se avesse vinto la prova di resistenza fisica contro Jovana Djordjevic e Floriana Secondi non sarebbe finito al televoto e avrebbe proseguito nella sua avventura all’Isola dei Famosi. Anche stavolta però il destino gli ha voltato le spalle, dal momento che la vittoria è andata alla moglie dell’ex calciatore di Lazio e Chievo Verona Filip Djordjevic.

Poi il televoto impossibile contro Floriana Secondi, rinata da quando è arrivata su Playa Sgamada, dove sta mostrando al pubblico il lato migliore di sé. A dimostrarlo le percentuali di voto che hanno accompagnato l’eliminazione di Antonio, salvato soltanto dal 19% del pubblico. Per Floriana, dunque, il percorso all’Isola dei Famosi 2022 continua, per Antonio invece è tempo di preparare le valigie e tornare in studio, dove ad attenderlo ci sono Ilary Blasi e la coppia opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove rivedere la replica dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022