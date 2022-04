Nella serata del 31 marzo, su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata de L’isola dei famosi. Nonostante ci siano state ancora poche occasioni per vedere i naufraghi all’opera, la loro avventura sta scatenando grande curiosità tra il pubblico. Durante l’ultimo appuntamento de l’Isola Party, Giacomo Urtis ha deciso di prendere la parola per dire la sua.

In particolare modo, si è concentrato sul rapporto tra Carmen Di Pietro e gli altri concorrenti del reality show. Si tratta di una questione che è stata già sollevata più in volte in studio, sia tramite l’intervento di Ilary Blasi che quello degli opinionisti. Il chirurgo ha raccontato anche un piccolo aneddoto sul suo passato.

Giacomo Urtis dalla parte di Carmen di Pietro: “Lei è particolare”

La maggior parte dei naufraghi è schierata contro Carmen Di Pietro. I comportamenti della naufraga, fin dall’inizio del gioco, sono apparsi un po’ sopra le righe. Inoltre, in molti hanno giudicato inopportuno il modo di rapportarsi con suo figlio Alessandro. Giacomo Urtis, però, che in passato ha avuto modo di partecipare a L’isola dei famosi, la pensa diversamente.

Andando un po’ controcorrente, durante l’ultima puntata de l‘Isola Party, ha rivelato di provare una certa simpatia per Carmen. È convinto che anche il pubblico provi la stessa cosa. A parer suo, le continue nomination da parte degli altri concorrenti si trasformeranno in un punto di forza. Gli spettatori, infatti, nei reality, tengono a salvare proprio i partecipanti più criticati:

Un po’ perché lei è particolare, un po’ sta sulle scatole, a me piace da impazzire, e secondo me anche al pubblico. Quando va in nomination vedrai che poi la salvano, il pubblico più la gente si accanisce contro un personaggio del reality più lo salvano

Giacomo Urtis parla del suo matrimonio: una rivelazione inaspettata

Durante la sua partecipazione a Isola Party, Giacomo Urtis si è lasciato andare anche ad altre rivelazioni. Ha ammesso che, per lui, fu terribile vestire i panni di naufrago. La fame e la perdita di peso, infatti, erano diventati quasi ingestibili. Il solo pensiero di trovarsi nuovamente dall’altra parte del mondo lo rende molto nervoso.

Il chirurgo dei vip ha rivelato anche di essere stato sposato, per tre anni, con un’assistente di volo. In quel periodo, anche grazie alla presenza di lei, era solito viaggiare spesso. Il loro matrimonio, però, non ha preso la piega desiderata perché entrambi hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra.

Per Giacomo Urtis, giocare in coppia è molto difficile. A lui capitò la stessa cosa quando partecipò al Grande Fratello Vip 6. In quella circostanza accettò di partecipare insieme a Valeria Marini. Ha dovuto ammettere che, nonostante l’affetto che li lega, fu molto difficile vivere determinate situazioni.