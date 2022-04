Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono state dei personaggi rivelazione per il Grande Fratello Vip 6. Non solo per la vittoria della maggiore, ma anche per il contributo che tutte hanno dato al reality di Canale 5. Lulù ha uno stuolo di fan, Clarissa ha avuto un ottimo riscontro pur essendo rimasta meno di tutte, mentre Jessica è la più amata.

Nel corso del programma spesso è emersa la volontà delle ragazze di sanare i problemi economici familiari con i soldi della vittoria. A riguardo si è espressa l’opinionista del GF VIP 6, Adriana Volpe. Ecco le sue dichiarazioni.

Adriana Volpe parla dei problemi economici delle Selassié

L’opinionista più vivace del Grande Fratello 6 è stata intervistata da Fanpage sul reality concluso, alla domanda: “Le sorelle Selassié dicevano di aver bisogno del montepremi per aiutare la famiglia. Quanto c’è di vero?“, Volpe ha risposto:

“Non so esattamente dove sia la verità e la sincerità. Jessica prima di fare questo programma ha fatto un altro reality, Riccanza, dove raccontava di avere una vita privilegiata, spendendo anche 100mila euro al mese“.

Il programma a cui fa riferimento è Riccanza, i cui video spesso sono apparsi sui social per mostrare “la verità” sulle Selassié. L’opinionista ha poi continuato:

“Poi mi sono trovata di fronte ad un personaggio diverso, che nella Casa è entrata in punta di piedi, quasi da Cenerentola, dicendo che questo montepremi sarebbe stato importante per lei e la famiglia. C’è un abisso tra queste due realtà, credo che questa sia una cosa a cui non dobbiamo guardare con interesse morboso, ma che vada tutelata”.

Ma, potremmo aggiungere, che essendo state in un reality in cui i concorrenti devono essere visti da tutti 24 ore su 24, l’interesse “morboso” è normale. Del resto il format gioca esattamente su questo: suscitare un interesse fortissimo da parte dei telespettatori.

Le dichiarazioni di Jessica Selassié su Riccanza

Dopo la fine della trasmissione su Canale 5, anche la vincitrice del GF è intervenuta a proposito della sua presenza a Riccanza e delle dichiarazioni fatte lì:

“Il mio personaggio a Riccanza? Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito”.