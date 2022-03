Sono bastate due puntate del serale di Amici perché si arrivi già al primo cambiamento in giuria. Nella registrazione di ieri sera mancava infatti un componente del trio, sostituito da un volto ben noto alla trasmissione e a tutto il pubblico italiano. Scopriamo di chi si tratta.

Leggi anche: Dove vedere la replica del serale di Amici 21

Amici serale, chi manca in giuria e chi arriva al suo posto?

Durante la registrazione della terza puntata del serale di Amici un componente della giuria è dovuto mancare per problemi di salute. Si tratta di Stash. Il frontman dei The Kolors ha contratto il covid e sarà assente fino a che non guarirà.

Gli spoiler della registrazione della puntata annunciano anche il nome di chi è entrato in giuria al suo posto. Si tratta di una cara amica di Maria De Filippi, attrice, presentatrice, la Sabrina Nazionale: Sabrina Ferilli. Ma non è arrivata da sola.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Amici terza puntata del serale: Sabrina Ferilli in studio con un “amico”

Maria De Filippi non poteva perdere la ghiotta occasione di fare uno scherzo alla sua cara amica. Così oltre a Sabrina Ferilli nella terza puntata del serale c’è Giovannino, il celebre disturbatore della giudice nel programma Fascino Tu Si Que Vales.

Chi è Giovannino di Tu Si Que Vales?

Il disturbatore più celebre del pubblico di Canale 5 è un volto molto amato dai telespettatori che si divertono tantissimo nel vedere la verace attrice romana lottare contro di lui. Il vero nome del personaggio è Giovanni Iovino, un promettente attore e cabarettista di 26 anni. Campano, è entrato nei cuori del pubblico Mediaset grazie ai suoi sketch con/ contro Sabrina Ferilli.

Dunque la giuria della terza puntata del serale di Amici 21 è composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Sabrina Ferilli, accompagnata dal suo “disturbatore” personale.