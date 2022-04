La quarta puntata dell’Isola dei Famosi si apre sul segno della querelle tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni. Lei dalla nomination lo accusa e lui invece cerca di far capire che cosa l’ha portato a votarla.

Isola 16, Laura Maddaloni attacca Nicolas Vaporidis

Laura Maddaloni ha attaccato anche in puntata l’attore romano per la sua nomination. Per lei è stata diretta da Lory Del Santo che vuole eliminarli dal gioco.

“Sono una sportiva e quindi non mi spaventa la competizione, ma quello che non tollero è la falsità. Nicolas mi aveva detto poco prima delle nomination che avrebbe mandato al televoto Lory e poi ha cambiato idea”.

Sebbene la regista si dica estranea alle accuse affermando che “Nicolas è un leader dentro e non si farebbe mai influenzare da nessuno“, la judoka continua. In suo sostegno arriva anche la compagna dell’attore, che non avrebbe voluto mai nominare i coniugi Russo e conferma il cambiamento improvviso, senza averla consultata.

Nicolas Vaporidis si scusa

Nicolas cerca di spiegare che la sua scelta non ha nulla a che vedere con la stima e la simpatia che nutre per la coppia, anzi! Secondo il suo ragionamento, dato che sono una coppia forte perché hanno una forte leadership e sono anche stati leader del gruppo, potrebbero finalmente distruggere la coppia mamma e figlio.

L’attore romano sostiene che Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, potrebbero fare un percorso migliore se separati.

“Stanno sempre insieme a litigare, è un ragazzo di 20 anni, potrebbe fare un bel percorso”.

Ma la sua motivazione non convince nessuno. Anche se Clemente Russo spende qualche parola in suo soccorso e ammette di credere nella sua buona fede, anche se pensa che sia stato guidato da Lory Del Santo.

Nicolas Vaporidis continua a negare:

“Ho sbagliato, vi chiedo scusa, ma l’ho fatto da solo, non c’entra niente Lory, né Estefania. Ho scelto io e me assumo le responsabilità”.

In studio stentano a credergli. Ma quando viene eliminata la coppia sportiva, l’attore rimane di sasso, è visibilmente dispiaciuto e dimostra in quel momento quanto sincero fosse il suo sentimento. Pensava davvero che Clemente Russo e la moglie potessero battere la coppia Madre – Figlio. Non ha capito che probabilmente il team più lo boicottano e più lo porteranno a vincere.