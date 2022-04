Stasera prima e durante l’Isola dei Famosi 16 ritorna l’appuntamento con lo show digital only show condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Come nelle scorse settimane anche in questa puntata ci saranno alcuni volti noti del Grande Fratello Vip 6. Scopriamo subito tutti gli ospiti dell’Isola Party di stasera 31 Marzo.

Manila Nazzaro e Alvin ospiti della quarta puntata dell’Isola Party

Ignazio Moser e Valentina Barbieri stasera potranno intervistare l’ex Miss Italia, reduce dalla casa del GF VIP 6 Manila Nazzaro. La speaker radiofonica ha già dichiarato che non parteciperebbe ora all’Isola, perché pensa di “aver dato abbastanza” con i reality per il momento. Ma c’è stato un avvicinamento della produzione al suo compagno Lorenzo Amoruso. Però, l’ex calciatore, aveva deciso di non partecipare visto che l’esperienza della modella nel reality di Canale 5 si protraeva a lungo (è uscita ad un passo dalla finale).

Dall’Honduras sarà collegato anche Alvin per raccontare ai due presentatori che cosa sta succedendo tra i naufraghi. I dissapori che si percepiscono ad ogni puntata verranno illuminati dalle parole dell’inviato del reality. Lui meglio di chiunque altro sa che cosa sta succedendo nell’Isola.

Isola Party, tutti gli ospiti della quarta puntata, 31 Marzo

Ad aggiungersi al parterre di ospiti che commenteranno le vicende dell’Isola e racconteranno confidenze e rivelazioni sulla loro vita, ci saranno l’ex Pupa Miryea Stabile e il gieffino Giacomo Urtis. Quest’ultimo ha partecipato per ben due anni di seguito al reality condotto da Alfonso Signorini.

Isola Party, dove vedere il talk show

L’Isola Party è uno show only on demand, si può vedere il lunedì e il giovedì dalle 20,30 alle 22,30 su Mediaset Infinity. Chi vorrà interagire con i conduttori e la community potrà farlo su Twitter, utilizzando l’hashtag #isolaparty. L’ appuntamento è per stasera 31 Marzo, alle 20,30 su Mediaset Infinity.