In queste ore Katia Ricciarelli ha ricevuto un nuovo attacco da un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La persona in questione è Lulù Selassié. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista all’Isola Party in cui è tornata a parlare di alcuni suoi ex compagni d’avventura di reality show. Specie contro la cantante lirica, la giovane ci è andata giù in maniera piuttosto pesante. Ecco cosa ha detto.

Lulù non vuole più rivedere Katia Ricciarelli

Anche se il GF Vip ha, ormai, chiuso definitivamente i battenti, alcuni ex concorrenti stanno facendo ancora parlare di sé. Tra di loro c’è Lulù Selassié, che in queste ore ha generato molta preoccupazione nei fan in quanto sua sorella Clarissa ha dichiarato che ha dei problemi di salute. Ad ogni modo, durante una recente intervista, la giovane si è soffermata a parlare di alcuni ex compagni d’avventura, tra cui Katia Ricciarelli.

A tal proposito, la giovane ha detto che non ha assolutamente voglia di rivederla. La principessa ha rivelato che gli ex coinquilini del GF Vip hanno creato un gruppo su Whatsapp in cui parlano spesso. Lulù, infatti, ha ammesso che avrebbe piacere a rivedere quasi tutti, tranne due persone. la prima è, chiaramente, Katia Ricciarelli. Su di lei la giovane ha detto di essere ancora molto adirata in quanto non ha apprezzato le uscite avute dalla cantante nel corso della loro convivenza nella casa di cinecittà.

Ecco chi è l’altro ex coinquilino del GF Vip che la Selassié non stima

In particolar modo, Lulù ha tirato in ballo nuovamente le frasi razziste di cui si rese protagonista la donna. Ma lei non è l’unica persona che Lulù si augura di non incontrare mai più nel corso della sua vita. Altro concorrente per il quale non nutre stima è Davide Silvestri. Anche da lui è rimasta profondamente delusa in quanto non lo reputa un ragazzo sincero.

Traendo un po’ le somme della sua avventura nella casa più spiata d’Italia, poi, Lulù ha detto di ritenersi piuttosto soddisfatta. A renderla particolarmente felice è stato il riscontro avuto nella società dopo la sua avventura. Molte ragazze, infatti, si sono identificate in lei, sia per il suo carattere sia per le esperienze di vita vissute e questo ha per Lulù un valore estremamente importante. La giovane ha chiosato dicendo:

“Arrivare fino alla finale mi è proprio servito a maturare dentro e cambiare cose più infantili del mio carattere. La mia vincita è proprio simbolica del mio percorso interno del mio carattere”.