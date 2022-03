Jessica Selassié in questo momento è all’apice della fama e sta avendo un’attenzione fortissima da parte di tutti i fans che l’hanno portata alla vittoria del Grande Fratello Vip 6. Ma l’amore come procede? A chiederglielo sono stati i giornalisti di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi. Le risposte della princess fanno ben sperare i Jerù.

I giornalisti le domandano come stiano procedendo le cose con Barù e Jessica ribadisce subito una notizia:

“Voglio smentire questa fake news perché io non ho fatto nessun invito a cena a Barù, è vero che ci sentiamo, però non ci siamo ancora mai detti. Lui ha tanti impegni, io pure, non ci siamo mai invitati da nessuna parte, e quindi ovviamente non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo, e appena sarà possibile comunque ci vedremo, anche in amicizia, insomma noi ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo”.