In attesa della quarta puntata dell’Isola dei Famosi, in onda giovedì 31 marzo su Canale 5, Laura Maddaloni e Clemente Russo si sono lasciati andare ad un duro sfogo.

L’attacco di Russo

Clemente Russo parlando con la moglie Laura Maddaloni e Jeremias Rodriguez è stato protagonista di uno sfogo. Scendendo nel dettaglio, l’ex pugile ha spiegato di avere lavorato un giorno intero alla costruzione di una capanna.

Tra i naufraghi che hanno partecipato ci sono solo Jeremias, la moglie Laura e Nicolas Vaporidis. Dunque, il concorrente dell’Isola dei Famosi ha fatto notare che tutti si mettono al riparo nella capanna ma nessuno ha lavorato alla costruzione. A finire nel mirino di Clemente, c’è stato anche Antonio Zequila:

“Stava là dentro dalle sette di stasera forse anche dalle sei, ha legato un filo, con tutto il bene che gli voglio…”

Il marito di Laura Maddaloni ha fatto presente di avere costruito la capanna quando tutti i concorrenti erano fuori.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il commento di Maddaloni

A fare eco a Clemente Russo, ci ha pensato Laura Maddaloni. La judoka senza peli sulla lingua ha spiegato che sono veramente pochi i concorrenti che si danno da fare in Honduras. Per non fare la figura degli sciocchi, Laura ha consigliato di mettere in atto la “strategia” della showgirl Di Pietro:

“Facciamo tutti come Carmen, che ruba le cose e le nasconde”.