Tutto è pronto per la quarta puntata dell’Isola dei Famosi, in onda stasera 31 Marzo su Canale 5. Ilary Blasi insieme ai due opinionisti in studio Nicola Savino e Vladimir Luxuria e ad Alvin in Honduras, comunicherà il primo eliminato di questa edizione. Sarà uno dei concorrenti di Playa Sgamada. Scopriamo tutte le anticipazioni di questo quarto appuntamento con il reality Mediaset.

Isola dei Famosi 16, le anticipazioni della quarta puntata in onda il 31 Marzo 2022

I naufraghi di quest’anno si odiano già. L’abbiamo visto nelle scorse puntate, ma ancora di più si noterà stasera. Infatti, in questi due giorni i litigi sono continuati. Clemente Russo e Laura Maddaloni sono arrabbiatissimi con il gruppo. Non hanno mandato giù la nomination di Vaporidis e non riescono a sopportare l’atteggiamento di alcuni naufraghi.

Se già prima di sbarcare sull’Isola, la judoka aveva detto quanto fosse “fumantino” il suo carattere, già nella seconda puntata, quando a mandato al diavolo Carmen Di Pietro in diretta, l’hanno notato tutti.

Stasera una coppia tra quella formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni e quella di Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà mandata su Playa Sgamada, dove i posti disponibili sono sempre meno. Infatti qualcuno stasera andrà a casa definitivamente.

La discussa coppia Madre-Figlio sarà anche al centro di una prova “bacio” molto particolare che sarà coordinata da Alvin, in diretta dall’Honduras.

Saranno tantissimi i test che dovranno superare gli agguerritissimi naufraghi. Chi riuscirà a vincere la prova leader? Lo scopriremo stasera, su Canale 5, alle 21.20.

Pronti per una nuova puntata dell’#Isola?! Nuovi Naufraghi, la prima eliminazione e tante altre sorprese! Vi aspettiamo questa sera su #Canale5 e in streaming su @MedInfinityIT 🏝 pic.twitter.com/XnKJmmdp9k — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 31, 2022

Isola dei Famosi 16, una nuova coppia entrerà in gioco

Nella quarta puntata finalmente entrerà in gioco una coppia tanto amata dai social: Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Sperando che questa sia la volta buona, perché i telespettatori non vedono l’ora di osservare i due naufraghi nelle interazioni con il resto del cast. Alimenteranno nuove dinamiche? Speriamo di scoprirlo presto!

Con il loro temperamento sono pronti a rivoluzionare tutti gli equilibri dell'#Isola "Se vi mettete contro i Tavassi so cassi!" pic.twitter.com/5nAwduyH9f — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 31, 2022