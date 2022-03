Oggi, giovedì 31 marzo, andrà in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Le due coppie al televoto questa settimana sono quelle composte da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni insieme a Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. La coppia meno votata dal pubblico sarà “scoppiata” a Playa Sgamada, verrà cioè separata. Il televoto, lo ricordiamo, è volto al negativo, con i telespettatori chiamati a scegliere la coppia da eliminare. La coppia Carmen-Alessandro è stata quella che ha preso più nomination dal gruppo nella puntata di lunedì, mentre Clemente e Laura sono stati mandati al televoto dalla coppia leader Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal.

Di seguito scopriamo cosa dicono i sondaggi sul televoto di stasera dell’Isola dei Famosi 2022: ecco la coppia che è più a rischio eliminazione secondo i voti espressi dagli utenti su Biccy, Isa e Chia e Forumfree.

Isola dei Famosi 2022, coppia eliminata 31 marzo: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della puntata del 31 marzo dell’Isola dei Famosi 2022 danno per scontata l’eliminazione della coppia Clemente Russo e Laura Maddaloni. Eliminazione tra virgolette comunque, perché in realtà chi perde il televoto di questa sera non rientra in Italia ma sbarca a Playa Sgamada, la spiaggia vengono scoppiate le coppie meno votate dal pubblico a casa.

Ecco i risultati dei sondaggi:

Sondaggio Biccy – Chi volete eliminare?

Carmen e Alessandro: 15,2%

Clemente e Laura: 84,8%

Sondaggio Isa e Chia – Chi vuoi eliminare tra i concorrenti nominati?

Carmen e Alessandro: 23%

Clemente e Laura: 77%

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi eliminare?

Carmen e Alessandro: 22%

Clemente e Laura: 78%

Come dicevamo, la coppia che perderà il televoto di questa sera continuerà a restare in Honduras, ma non nella spiaggia principale del reality bensì su Playa Sgamada, dove verrà scoppiata. I due naufraghi per tornare in gioco dovranno essere eletti leader di questa spiaggia: soltanto allora potranno poi scegliere un nuovo naufrago di Playa Sgamada (non quello con cui facevano coppia prima) per tornare ufficialmente in gioco su Playa Palapa.

Nelle prime puntate un destino simile è toccato a Cicciolina. All’inizio del reality Ilona Staller faceva coppia con Marco Melandri. Dopo aver perso il televoto, i due sono stati scoppiati su Playa Sgamada: qui Cicciolina è diventata leader, grazie ai voti ricevuti dagli altri compagni di avventura nel frattempo sbarcati sull’isola, e ha scelto il modello brasiliano Roger Balduino per tornare a gareggiare su Playa Palapa.

