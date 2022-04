Nicolas Vaporidis ha occupato il primo blocco dell’Isola dei Famosi, ma purtroppo non in modo positivo. Se la gran parte dei telespettatori appena l’ha visto nel reality di Canale 5, ha pensato immediatamente al film Notte prima degli esami, che l’ha consacrato, dopo stasera non sarà più così.

Infatti l’attore romano ha commesso un errore molto grave durante la diretta di stasera. Scopriamo che cosa è successo.

Isola 16, Nicolas Vaporidis litiga con Vladimir Luxuria

Durante la discussione tra Nicolas e i coniugi Russo, interviene anche l’opinionista Vladimir Luxuria, che commenta così le parole dell’attore:

“Sapevo che è un attore e ora lo scopro regista. Ha dato una motivazione farlocca. Perché Nicolas sa bene che Carmen e Alessandro hanno superato tutte le nomination. Penso che Nicolas volesse far eliminare la coppia Russo”.

L’attore si inalbera tantissimo contro l’opinionista:

“Devi avere rispetto delle mie opinioni! Abbi rispetto delle mie motivazioni per cortesia. Questo è quello che pensi tu. Farlocco lo dici tu su un’opinione mia. Da là è facile parlare. Abbi rispetto!”

Ma la parlamentare non molla:

“Abbi rispetto tu delle opinioni degli altri!”

Tra Nicolas e Vladimir è già scontro aperto!

L’errore di Nicolas Vaporidis contro Vladimir Luxuria

Ma è dopo che arriva il momento peggiore per l’attore romano. Infatti quando Carmen Di Pietro e il figlio riescono a vincere l’ennesimo televoto lui afferma che si ami il trash, le discussioni sterili. L’opinionista non appena si riprende il collegamento lo attacca ancora:

“Volevo rivolgermi al dottor, accademico, magnifico rettore. Perché tu, Nicolas, viaggi in alto. Tu sei l’intellettuale del gruppo, mentre Carmen e Alessandro sono il trash. Ma chi sei tu per decidere chi è trash o no. Abbassa le piume!“

La risposta di Nicolas è al vetriolo:

“Allora è meglio vedere queste dinamiche piuttosto che lasciare a loro la libertà di essere due giocatori singolarmente. Due entità, non mamma è figlio. Meglio stare lì a vedere mamma e figlio che stanno lì a battibeccare. Questa era l’idea, caro Vladimir“.

La parlamentare diventa una maschera di freddezza e fastidio:

“Intanto dì cara Vladimir, per cominciare e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso”.

“Lui mi da del regista”

“Caro Vladi” La mancanza di rispetto che ha avuto Vaporidis nei confronti di Vladimir non è ignoranza o un semplice errore ma solo cattiveria. Reazione giustissima quella di Vladi, chapeau. #isola

pic.twitter.com/60UU8fD9VF — Vale ♐️ (@afiresign_) March 31, 2022

La reazione del web è durissima. Su Twitter i commenti contro di lui sono tantissimi, anche da chi fino a pochi minuti prima lo sosteneva.

immagina di aver guardato notte prima degli esami un minimo di 20 volte per poi ritrovarti in prima serata l'attore protagonista parlare al maschile ad una donna trans. vaporidis che delusione