In queste ore una ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto in cui ha parlato della sua carriera ed ha fatto una confessione sul GF Vip. La ragazza in questione è Marta Pasqualato, che nel 2018 corteggiava Nicolò Brigante. Ebbene, a quanto pare la ragazza ha ricevuto una proposta per prendere parte al reality show di Canale 5, ma lei ha rifiutato. Vediamo per quale motivo.

Ecco perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rifiutato il GF Vip

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Marta Pasqualato ha rivelato durante un’intervista di aver rifiutato di partecipare al GF Vip. La ragazza ha partecipato a Uomini e Donne nel 2018, pertanto, nel giro di poco tempo era entrata a far parte di un’agenzia. Proprio mediante il manager che gestiva i suoi appuntamenti, la protagonista decise di andare a fare il provino per il reality show di Canale 5.

A distanza di un po’ di tempo, poi, ricevette la proposta per partecipare al programma, ma lei decise di rifiutare. Il motivo per il quale scelse di non intraprendere questo percorso risiedeva nella sua carriera. Marta, infatti, ha sempre sognato di fare il medico e nel 2020 si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze. Nel giro di poco tempo, dunque, ha cominciato a lavorare, fino ad ottenere un incarico come medico di base a Martellago in provincia di Venezia.

Marta Pasqualato parla della sua carriera di medico

Questo incarico, però, durerà fino a giugno, ma la ragazza sembra assolutamente intenzionata ad andare avanti nella sua carriera da medico. I suoi impegni professionali, dunque, hanno reso impossibile la sua partecipazione al GF Vip. Marta, inoltre, ha anche aggiunto di non voler più far parte del mondo della televisione, in quanto non si sente a suo agio.

In tale contesto, infatti, capita spesso di venire attaccati anche senza fare nulla. Questo è il motivo per il quale ha deciso di prendere le distanze anche dai social, che per diversi anni le hanno dato molto successo e le hanno permesso di pagarsi anche gli studi. Adesso la sua unica ambizione è continuare la sua carriera nella medicina in quanto salvare le persone è la cosa che più la fa stare bene. La ragazza, infatti, ha chiosato dicendo:

“Adesso che mi sveglio ogni mattina alle 6 per andare in studio sono molto più felice di quando mi svegliavo alle 11 per scrivere sui social”.

