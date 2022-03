In queste ore a dominare il gossip è l’ennesima vicenda che riguarda Alex Belli e Delia Duran. I due si sarebbero resi “registi” di una paparazzata insieme ad una terza persona per un nuovo triangolo artistico. Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

Che cosa ha fatto Alex Belli? Le parole di un ex gf vip 6

L’accusa arriva direttamente da un protagonista molto amato del Grande Fratello Vip 6: Antonio Medugno. Ieri Deianira Marzano ha lanciato uno scoop. Secondo l’influencer esperta di vip Alex Belli e Delia Duran avrebbero organizzato una finta paparazzata con Antonio Medugno per un fake flirt.

Il TikToker, essendo stato chiamato in causa, ha deciso di rispondere sulle sue storie Instagram. Ecco che cos’ha detto:

"Allora ragazzi ho appena visto la storia di Deianira e vi spiego come sono andate le cose. Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c'è solo Delia, Alex non c'è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra e me e Delia. Alla fine non c'è stato niente neanche questa volta e nulla, LOSER GAME Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male". Insomma, dopo Soleil Sorge, la coppia dell'amore libero sarebbe alla ricerca del terzo membro, o quarto vista la presenza perenne di Stella.

La replica di Alex Belli

Ma il Man del reality di Canale 5 non ci sta e replica subito su Twitter contro “tiktonio”.

Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora Io!! 😜😂#alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 31, 2022

Ma quando si dice “il meglio deve ancora venire”, nel caso di Alex Belli è proprio così, perché sotto il suo tweet i fan e gli haters si sono scatenati, così lui ha deciso di replicare commento dopo commento. Ha affermato che per lui il GF non è mai iniziato né finito, perché lui lo incarna, ma soprattutto ha affermato che non c’è mai stato nessun complotto ordito ai danni del giovane influencer di TikTok, perché in pieno centro a Milano è pieno di paparazzi.

Deianira Marzano non molla però e replica nelle sue storie umiliando il “vippone” tanto caro ad Alfonso Signorini, e affermando di avere le prove del suo piano. Come andrà a finire? Conoscendo i tempi televisivi del re della Factory, non tanto velocemente!