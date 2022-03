Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello Vip 6, ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. In queste ore, la moglie di Paolo Bonolis ha attaccato duramente Barbara D’Urso per come ha trasformato La Pupa e il Secchione Show.

Il ‘like’ della discordia

Da martedì 16 marzo, su Italia1, Barbara D’Urso conduce La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice campana ha completamente rinnovato il format. Mentre la prima puntata ha ottenuto grandi ascolti, le altre due hanno siglato un vero e proprio calo di ascolti. Sui social, sono moltissimi i telespettatori che stanno puntando il dito contro “Barbarella”. A detta di alcuni telespettatori, il reality show sarebbe diventato un programma simile a Live – Non è la D’Urso (programma interrotto lo scorso anno su Canale 5 per mancanza di ascolti).

Durante la terza puntata su Twitter, un utente ha scritto:

“La D’Urso è riuscita a distruggerlo, rendendolo Live – Non è la d’Urso. Il format originale non è così debole”. Tutto.TV su

Tra gli utenti che hanno messo un “like” c’è stata anche Sonia Bruganelli.

Bruganelli senza freni

Una fanpage dedicata a Barbara D’Urso ha criticato l’attacco di Sonia Bruganelli. A quel punto con la schiettezza che da sempre la contraddistingue, la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato perché ha messo quel “like” contro Barbara D’Urso:

“Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragion d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è lesa maestà?”

La produttrice televisiva è convinta che La Pupa e il Secchione Show andava bene così com’era stato formulato, al massimo poteva esserci una piccola modifica da parte di Barbara D’Urso ma non uno stravolgimento totale del format.

