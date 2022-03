Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha ricoperto il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show. La 27enne italo-americana intervenuta a Pupa Party ha ammesso di essere rimasta delusa da due ex “vippone”.

Lo sfogo di Soleil

In occasione di un intervento a Pupa Party, Soleil Sorge ha parlato di vari argomenti. Ovviamente, la diretta interessata si è tolta qualche sassolino dalla scarpa anche su alcuni ex coinquilini del Grande Fratello Vip 6. La 27enne ha confidato di essere rimasta male per l’atteggiamento di Jessica e Clarissa Selassié:

“Mi è dispiaciuto venire a sapere di alcune frasi poco carine che hanno detto nei miei confronti”.

Nel corso della chiacchierata con Dayane Mello e Andrea Dianetti, Sorge ha rivelato che tra lei, Jessica e Clarissa è rimasto tutto com’era nella casa di Cinecittà:

“Finito il Grande Fratello Vip, non abbiamo avuto più rapporti”.

Al contrario, Soleil è rimasta in contatto con Lulù Selassié. Come mai tra Sorge e due delle sorelle Selassié i rapporti sono compromessi? In realtà, l’attuale giudice de La Pupa e il Secchione Show ha rivelato di non avere mai avuto grandi discussioni con Jessica e Clarissa, ma non gradisce le persone che non hanno il coraggio di dire le cose in faccia.

La Pupa e il Secchione Show: Mila Suarez nel mirino

Archiviate le sorelle Selassié, Soleil Sorge ha detto cosa pensa di Mila Suarez: la modella marocchina è una “Pupa” del programma condotto da Barbara d’Urso. La influencer ha precisato di non avere un particolare astio nei confronti della concorrente. Prima di partecipare a La Pupa e il Secchione Show le due non si erano mai incontrate, se non a qualche cena o evento a Milano. Dunque, Sorge è convinta che sia Mila ad avere il dente avvelenato verso di lei:

“Personalmente deve avere qualche problema nei miei confronti perché ha subito iniziato a punzecchiarmi”.

