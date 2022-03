Ieri sera è andato in scena lo scontro che tutti si aspettavano da quando Barbara D’Urso ha annunciato il cast de La Pupa e il Secchione Show. Infatti era ovvio che la presenza nello stesso reality di Soleil Sorge e Gianmarco Onestini avrebbe creato attriti. Del resto erano state avviate le trattative per il Grande Fratello Vip 6 proprio perché entrassero nella casa a creare dinamiche con l’influencer italo-americana.

Ma alla fine la regina di Cologno Monzese è riucita ad aggiudicarsi il trash televisivo che tutti si aspettavano e puntualmente ieri sera è stato servito ai telespettatori. Tuttavia ci aspettiamo nuovi sviluppi nelle prossime puntate de La Pupa e il Secchione Show.

Gianmarco Onestini piange nella villa romana

Nella terza puntata de La Pupa e il Secchione Show è stato mandato in onda il video integrale dello scontro tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. Nel quale si vede come quest’ultimo in imbarazzo perché non sapeva rispondere alle domande di cultura generale fatte dagli altri protagonisti del reality nella villa romana, mentre l’ex di Tempation Island sì, decide di attaccarlo. Arriva fino al punto di avvicinarsi minacciosamente a lei, dopodiché va a chiedergli scusa in lacrime dicendogli “Io ti voglio bene“.

La Pupa e il Secchione Show, che cos’è successo tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini

L’opinionista Soleil Sorge durante la visione del filmato ha riso per il comportamento dell’ex cognato e, appena concluso, apostrofa così Onestini:

“Va bene tutto eh. Prendiamo sul serio tutto. Capisco tutto, ma puoi piangere per aver fatto una figura un po’ così?”

La replica del ragazzo è stata immediata:

“Ti contesto subito. Io sono libero di reagire come mi pare. Ti faccio presente che io sono appena arrivato e mi devo ancora integrare. Sono andato semplicemente un po’ in tilt. Se ho avuto quella reazione io sono libero di reagire come voglio”

Ma l’ex concorrente del GF VIP 6 non si è fatta zittire e ha continuato:

“Ed io sono libera di ridere. La situazione l’ho trovata molto divertente e molto esilarante, lui è stato il primo a fare brutto a Francesco!”

Malgrado lo stesso Chiofalo ammetta che è stato proprio così, Onestini continua:

“Io non ho fatto brutto a nessuno. Mi sono alzato solo perché mi sentivo a disagio, questo non significa fare brutto”.

Infine lancia la sua stoccata contro l’opinionista:

“Se hai delle cose a priori contro di me dimmelo subito. Tu mi stai dicendo come devo reagire”.

Lei cerca di risponde ma lui la interrompe, così sbotta:

“Barbara posso parlare o dobbiamo far dare a lui i giudizi sulle cose che accadono?” – e infine conclude – “Io qui sono un giudice e sono tenuta a dare opinioni su quello che vedo. È quello che sto facendo”.

Soleil a Gianmarco: “Io quì sono un giudice e sono tenuta a dare opinioni su quello che vedo. È quello che sto facendo…” 🙌🏻💥 L’opinionista è il ruolo di Soleil piaccia o non piaccia e bisogna accettarlo, non bisogna prenderla sul personale!#LaPupaEilSecchioneShow #SoleilShow pic.twitter.com/LWFJoOChiD — Soleilandia 🚀 (@Soleilandia) March 29, 2022

Il passato di Gianmarco Onestini

In studio Antonella Elia e la conduttrice hanno dato ragione al ragazzo, mentre al pubblico a casa non è piaciuto il comportamento del ragazzo, così su Twitter gli utenti sono andati a riprendere spezzoni dei suoi vecchi reality in cui lui aveva un comportamento analogo.

sto male x onestini 2 lui è così falsamente tragico #LaPupaEilSecchioneShow #SoleilShow

pic.twitter.com/G4pYEePPEi — CIAUUU (@Soleilcentrica) March 29, 2022

Il commento di Luca Onestini

Mentre ancora era in corso la diretta del reality di Italia 1, Luca Onestini è intervenuto sui social per attaccare l’opinionista e difendere il fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne ha un passato con l’influencer. Infatti la scelse nel programma di Maria De Filippi e lei dopo qualche tempo lo mollò per un altro ragazzo. C’è da star certi che prima o poi arriverà anche in puntata, come Guenda Goria che ormai è diventata una presenza fissa in studio.

Difendiamo le emozioni sempre 💙 Triste cercare di cambiare la realtà per attaccare sì o sì una persona, questo non è opinare ma essere RANCOROSI. #SecchioneGianmarco2 siamo sempre con te 💙 #LaPupaEilSecchioneShow — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) March 29, 2022