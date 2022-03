Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno rilasciato un’intervista al magazine Chi in cui hanno parlato della loro esperienza da opinionisti all’Isola dei famosi 2022. I due hanno svelato inediti retroscena sui cachet e poi si sono soffermati a commentare chi siano i naufraghi migliori e peggiori di questa edizione. Vediamo tutto quello che hanno detto.

Nicola Savino parla del cachet da opinionista e svela i suoi concorrenti preferiti

Nel corso di una recente intervista, Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno parlato della loro avventura all’Isola dei famosi 2022. Ai due è stato chiesto per quale ragione avessero deciso di accettare l’incarico da opinionisti. Nicola ha risposto dicendo di non averlo scelto per il cachet, in quanto esso non è più elevato come un tempo. Il motivo che lo ha spinto ad accettare di partecipare al programma in queste vesti, infatti, risiede nel fatto che crede nella trasmissione ed è convinto di essere quell’ingrediente che mancava.

Lui, con la sua sincerità e leggerezza, infatti, è in grado di donare brio al reality show di Canale 5. In merito ai naufraghi che preferisce di questa esperienza, il protagonista ha detto di apprezzare moltissimo Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. In secondo luogo, poi, sta gradendo molto Jeremias e suo padre Gustavo e, infine, Lory Del Santo e il suo toy boy Marco Cucolo, che gli fanno molta simpatia. Nicola, per contro, ha detto di non stare apprezzando molto Floriana in quanto la reputa un po’ troppo da “Prima Repubblica dei reality”. A suo avviso si può fare un programma anche senza la necessità di scannarsi continuamente.

Vladimir Luxuria parla dell’Isola dei famosi e di alcuni naufraghi

Per quanto riguarda Vladimir Luxuria, invece, anche lei ha risposto di aver accettato di partecipare all’Isola dei famosi come opinionista perché le piace molto il programma. A suo avviso, tale reality show è un’esperienza decisamente forte che è in grado di cambiare le persone, proprio come è accaduto a lei. Per quanto riguarda i concorrenti che preferisce, invece, la protagonista ha detto che in primis adora Carmen e suo figlio.

Tra gli altri concorrenti che sta apprezzando molto, poi, ci sono Ilona Staller e Marco Melandri, che fino a poco tempo fa sono stati una coppia, e Antonio Zequila e Floriana Secondi, anche loro recentemente scoppiati. Secondo il suo punto di vista, questi concorrenti sono tra i più forti, proprio per questo sono già andati tutti in nomination. Infine, su Clemente Russo non si è espressa molto. Luxuria ha detto di non aver molto apprezzato il fatto che non si sia gettato dall’aereo nel corso della prima puntata. Tuttavia, ha detto che se realmente ha dei problemi di salute al timpano certamente non può giudicarlo per questo.