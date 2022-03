Chi è uscito nella puntata di ieri sera del reality La Pupa e il Secchione Show? Il terzo appuntamento dello storico programma di Italia 1, condotto quest’anno da Barbara d’Urso, ha visto primeggiare a sorpresa la coppia composta da Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwing. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma e la 27enne originaria di Trapani, che nella vita di tutti i giorni è un’insegnante di geografia e matematica, hanno ottenuto il consenso della giuria e dell’ospite della serata, l’attrice Clizia Incorvaia.

Di seguito i nomi dei primi due concorrenti eliminati a La Pupa e il Secchione Show: ecco qual è la coppia che ha dovuto abbandonare immediatamente il reality di Italia 1 ieri sera.

Chi è uscito ieri sera da La Pupa e il Secchione Show?

La prima coppia eliminata de La Pupa e il Secchione Show è quella formata dalla pupa Vera Miales e il secchione Nicolò Scalfi. Vera e Nicolò hanno perso il confronto finale con la coppia Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto, i due più nominati dal resto del gruppo.

La modella moldava non è riuscita a rispondere alle facili domande sui Promessi Sposi. Difficoltà impreviste anche per l’ex campione di Caduta libera, che ha faticato a riconoscere Loredana Lecciso. La coppia è stata così battuta dagli sfidanti Nicole e Ivan: per loro l’avventura a La Pupa e il Secchione Show prosegue.

Prima del decisivo bagno di cultura, che ha decretato la sua eliminazione, Vera Miales era stata la grande protagonista della serata per il suo acceso confronto con Guenda, la figlia del suo attuale compagno Amedeo Goria. Poco prima, la stessa Guenda aveva avuto modo di confrontarsi con Mila Suarez, colpevole a suo dire di provocare il fidanzato Mirko Gancitano. Ricordiamo che Mila e Mirko sono una delle coppie de La Pupa e il Secchione di quest’anno. Dal canto suo, la Suarez ha ribadito di non essere interessata al fidanzato di Guenda, affermando che con lui sta semplicemente giocando.

