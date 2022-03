All’Isola dei Famosi la coppia formata da Laura Maddaloni e Clemente Russo è finita al televoto. Terminata la puntata, la judoka si è scagliata contro Nicolas Vaporidis per la motivazione data durante la nomination.

Lo sfogo della concorrente

In occasione della terza puntata dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal hanno ottenuto l’immunità durante una prova e sono diventati “leader” di Playa Accopiada. Di conseguenza, la coppia di naufraghi ha deciso chi condannare al televoto insieme a Carmen Di Pietro e Alessandro.

Dopo avere ascoltato la motivazione, Laura Maddaloni si è sfogata con Roberta Morise. Secondo la judoka, Nicolas ha dato una motivazione senza senso:

“Io sarei stata più contenta se mi avesse detto: ‘Siccome siete forti provo a mandarvi via’, questa sarebbe una strategia e ti dico complimenti. Ma se mi dici ‘perché ti voglio bene e ti amo, allora ti lascio’, sei proprio scemo“.

La moglie di Clemente Russo non ha capito perché Nicolas li abbia nominati con la scusa che sono forti, gli vuole bene e li stima come campioni. La naufraga ha ammesso che avrebbe gradito un’altra spiegazione:

"Nicholas ha detto quella frase che mi ha dato fastidio, ovvero: 'Nomino i più forti e chi stimo veramente tanto come persone e come campioni', io questa non l'ho capita, ragazzi spiegatemela voi. Io, quando ho stimato avversarie mie più forti, ho sempre voluto incontrarle in finale".

Sulla base di quanto dichiarato la concorrente ha affermato che lei quando trova sul ring delle avversarie forti, si augura di trovarle in finale in modo da uscire dall’incontro a testa alta. In questo modo, la strategia di Nicolas Vaporidis è piuttosto ridicola:

“Se questa è una sua tattica complimenti, ma è la tattica di un debole. A me in giro non mi prendi. Sportivo è un conto, stro..i un altro.

Il commento di Roberta Morise

A fare eco alle parole di Laura Maddaloni, ci ha pensato Roberta Morise. La naufraga ha criticato l’atteggiamento di Estefania Bernal – la naufraga gioca in coppia con Vaporidis. Secondo lei, la modella sudamericana non sarebbe in grado di imporsi sul suo partner di gioco. Insomma, se Estefania non sarebbe stata d’accordo di mandare al televoto la coppia Maddaloni-Russo avrebbe dovuto fare il suo nome anziché accettare quello del suo compagno.