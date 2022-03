Che succede tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini? In varie occasioni, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha lanciato delle frecciatine al collega del Grande Fratello Vip 6. In un’intervista Signorini ha detto cosa pensa della moglie di Francesco Totti.

L’episodio incriminato

In occasione della finalissima del Grande Fratello Vip 6, Signorini aveva ospitato in studio Ilary Blasi per passare il timone all’Isola dei Famosi. Durante il suo intervento, la conduttrice romana si è lasciata scappare una frecciatina nei confronti del collega:

“E’ ora che sparisci dai radar”.

Durante le prime due puntate dell’Isola dei Famosi, Blasi ci è cascata di nuovo. La conduttrice ha punzecchiato nuovamente Alfonso Signorini per le vesti di conduttore:

“Da opinionista a conduttore il passo è breve”. Tutto.TV su

La reazione di Signorini

Come ha reagito Alfonso Signorini alle frecciatine di Ilary Blasi? Il conduttore televisivo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola mercoledì 30 marzo, ha confidato di non essere affatto infastidito. Il diretto interessato ha precisato di avere seguito alla “lettera” il consiglio della collega: dopo il Grande Fratello Vip, Signorini “è sparito dai radar” e si è concesso una lunga vacanza fuori dall’Italia.

Come spiegato da Alfonso, non è stato facile entrare nelle case dei telespettatori per sei mesi consecutivi:

“Il rischio della sovraesposizione è altissimo”.

Per quanto riguarda le frasi pungenti della moglie di Francesco Totti, il diretto interessato ha ribadito di non aver visto cattiveria o malizia. Signorini ha fatto notare che lui e Ilary Blasi si conoscono da molti anni. In merito ai commenti letti sui social su un presunto astio tra i due conduttori, Alfonso Signorini ha dichiarato:

“Io e Ilary mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate”.