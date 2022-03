Nel corso della puntata di ieri de La Pupa e il Secchione Show c’è stato uno scontro molto acceso tra Guenda Goria e Vera Miales. Le due donne hanno avuto modo di sviscerare alcune faccende molto private legate all’ostilità della figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta nei confronti della relazione tra la pupa e suo padre. Il confronto, poi, è proseguito senza telecamere. Vediamo cosa è successo.

Lo scontro tra Guenda Goria e Vera Miales

Guenda Goria è stata ospite di Barbara D’Urso nel corso della precedente puntata de La Pupa e il Secchione Show. La donna è giunta in studio per affrontare due accesi confronti. Uno con Mila Suarez, rea di averci provato con il suo compagno Mirko Gancitano e il secondo con Vera Miales, attuale compagna di suo padre Amedeo Goria.

Guenda non ha mai tollerato la relazione tra suo padre e la donna in quanto reputa lei inadatta. In occasione della puntata del reality show di Italia 1, dunque, le due donne hanno potuto spiattellarsi in faccia tutto quello che in questo tempo non si sono mai dette. La Goria ci ha tenuto a ribadire che Vera abbia commesso molti errori nei suoi confronti in questo periodo. Malgrado questo, la ragazza si è detta disponibile ad avere un confronto con lei a quattr’occhi.

La D’Urso fa proseguire lo scontro a La Pupa e il Secchione Show senza telecamere

In tutta risposta, Vera Miales ha accusato Guenda Goria di non avere mai risposto al telefono. Nei mesi scorsi, infatti, la compagna di Amedeo pare le abbia mandato dei messaggi, tra cui gli auguri di Natale, a cui la Goria non avrebbe mai risposto. Quest’ultima si è giustificata dicendo di non trovare il motivo di rispondere a tali messaggi di pura formalità quando tra loro ci sono dei problemi ben più seri da risolvere.

Ad ogni modo, Vera ha accettato di confrontarsi con Guenda in modo da chiarire tutte le faccende in sospeso. Barbara D’Urso, allora, ha esortato le due protagoniste a continuare la loro conversazione senza le telecamere, in modo da affrontare tutte le faccende che ritengono più opportune in totale libertà. Non ci resta che attendere per vedere come sarà andata a finire.