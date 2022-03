La scelta inaspettata di Matteo Ranieri a Uomini e Donne è stata molto discussa. Il protagonista, infatti, ha colto tutti alla sprovvista decidendo di uscire dalla trasmissione insieme a Valeria. Quest’ultima, però, pare non sia novizia del talk show pomeridiano. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di un utente che la segue da cui è emerso che la giovane fosse venuta nel programma un po’ di anni fa per corteggiare un altro ragazzo. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi corteggiava Valeria a Uomini e Donne nel 2017

In queste ore la scelta di Matteo Ranieri, Valeria Cardone, è finita al centro di un polverone mediatico. Il motivo risiede nel fatto che alcuni telespettatori di Uomini e Donne hanno notato che la ragazza era già stata nel talk show pomeridiano per corteggiare un altro ragazzo. A generare particolare sgomento, però, è stato il fatto che la giovane non abbia mai rivelato in studio questa sua precedente esperienza.

Nello specifico, la ragazza ha preso parte all’edizione del 2017 del programma di Maria De Filippi per corteggiare il tronista dell’epoca Mattia Marciano. I due si sono frequentati per un po’ di tempo, ma alla fine il ragazzo decise di uscire dallo studio con Vittoria Deganello. In tale occasione, Valeria disse di reputare l’amore una reciproca condivisione. A sua avviso, l’uomo e la donna devono spalleggiarsi a vicenda.

Potrebbe interessarti: Ecco come partecipare a Uomini e Donne

Come reagirà Matteo Ranieri a questa notizia?

Ad ogni modo, dopo la diffusione di questa notizia è stato inevitabile per i fan di Uomini e Donne chiedersi quale sarà la reazione di Matteo a questa notizia. A quanto pare, anche il ragazzo non sapeva che Valeria avesse già preso parte al talk show pomeridiano, pertanto, geloso come è, potrebbe reagire piuttosto male.

Per il momento, però, i diretti interessati non possono intervenire sui social per commentare quanto accaduto in quanto sono vincolati ad un contratto di riservatezza con lo staff di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata della scelta di Matteo per vedere cosa racconteranno i due protagonisti.