L’Isola dei Famosi 2022 sta diventando un’opera kafkiana. Ogni puntata aspettiamo che Guendalina Tavassi sbarchi in Honduras con suo fratello Edoardo e puntualmente le nostre aspettative rimangono deluse, mentre di lei non v’è traccia. Concorrente attesissima, ancor più dei Cugini di Campagna, ai quali è toccata la stessa sorte. Che cosa sta succedendo? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Il giallo Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 16: perché è ancora sbarcata in Honduras

Ieri tantissime persone sui social si chiedevano che fine avessero fatto i Tavassi, perché tutti eravamo convinti che la terza puntata fosse quella giusta per farli entrare in gara. Ma le nostre aspettative sono state deluse e su Twitter i fan sono molto amareggiati.

ADESSO BASTA… ALLA PROSSIMA DEVONO ENTRARE I TAVASSI, CHE DEVO VEDERE IL DEVASTO DI GUENDALINA #Isola — Amoiltrash (@amoiltrash) March 28, 2022

Che cosa sta succedendo a Guendalina Tavassi e al fratello Edoardo?

I due in queste ore si dovrebbero trovare in hotel, come previsto da contratto. Infatti la showgirl è sparita dai social. Tantissimi hanno ipotizzato che abbiano contratto il covid, per questa ragione si sta procrastinando l’arrivo in Honduras. Ma il fidanzato Federico Penna, che sta postando sui social le ultime notizie ha fatto una storia Instagram ieri sera in cui ha negato l’ipotesi coronavirus.

L’imprenditore ha rassicurato i fans, ma ha altresì ammesso di non sapere il reale motivo per cui la produzione stia posticipando a data indefinita l’entrata in gioco degli ultimi concorrenti. Sono arrivati in Honduras persone che non risultavano nel cast ufficiale, ma non ci sono loro. Su questo aleggia un mistero, ma ciò che è certo è che in questo momento i due concorrenti sono nelle mani della produzione. Queste le parole del fidanzato:

“Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna. I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione”.

Dobbiamo forse sperare che l’ex gieffina arrivi nella prossima puntata? Chissà, ormai ci abbandoniamo alla volontà della produzione anche noi!