Stasera, martedì 29 Marzo, tutto pronto per un nuovo appuntamento di Pupa Party, il talk show on demand di Mediaset Infinity. Dayane Mello e Andrea Dianetti a partire dalle 20,30 trascorreranno due ore di chiacchiere e interviste tanti ospiti. Il talk, in collaborazione con Studio71 Italia, precede La Pupa e il Secchione Show e ne approfondisce i contenuti.

Pupa Party, gli ospiti della terza puntata di Martedì 29 Marzo

Nella terza puntata di Pupa Party ci sarà Soleil Sorge, l’opinionista reduce del Grande Fratello Vip 6, voluta da Barbara D’Urso si sta mostrando pungente e intelligente al punto giusto per il reality di Italia 1. Insieme a lei si avvicenderanno tanti ospiti.

Ci sarà Guenda Goria, fidanzata del secchione Mirko Gancitano, che – come raccontato nelle anticipazioni della puntata – si confronterà durante lo show di Barbara D’Urso con due pupe.

Nel salotto virtuale del Pupa Party ci saranno anche Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, due protagonisti dell’edizione dell’anno scorso che si sono innamorati proprio nel reality. Infine ci sarà anche lo YouTuber Tony IPants che commenterà la diretta insieme ai presentatori.

Stasera a #PupaParty saranno ospiti: Soleil Sorge, Guenda Goria, Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, Tony IPants! Dayane Mello e Andrea Dianetti vi aspettano in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle 20:30! pic.twitter.com/QEraf4SvjN — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 29, 2022

Pupa Party, come partecipare alla diretta

Per partecipare alla diretta di Pupa Party, interagendo con Dayane Mello, Andrea Dianetti e i loro ospiti, bisogna scrivere su Twitter con l’hashtag #pupaparty.