Soleil Sorge ha recentemente rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato del suo rapporto con Barbara D’Urso e non solo. La giovane, infatti, si è soffermata anche sulla sua vita professionale e sull’esperienza de La Pupa e il Secchione Show. Nel corso dell’intervista, la giovane ha svelato di avere una cosa in comune con Lady Cologno. Vediamo di cosa si tratta.

Soleil Sorge svela cos’ha in comune con Barbara D’Urso

Nel corso di una recente intervista Soleil Sorge ha parlato molto di Barbara D’Urso. L’influencer è sicuramente molto grata alla presentatrice per averle offerto la possibilità di diventare opinionista del nuovo format La Pupa e il Secchione Show. A tal proposito, l’ex gieffina ha detto di credere che la D’Urso le abbia assegnato questo ruolo in quanto apprezza moltissimo il suo carattere pungente.

In seguito, poi, la ragazza ha spiegato di sentirsi particolarmente affine alla conduttrice Mediaset. A riguardo ha detto che entrambe sono due donne che sanno perfettamente che cosa voglia dire stare sempre sul pezzo. Entrambe si dedicano 20 ore su 24 al loro lavoro e lo fanno con tanta passione, amore e dedizione. Proprio per questo, Soleil sogna un po’ di raggiungere il successo che ad oggi appartiene alla D’Urso, ma non ha potuto fare a meno di dire che la strada è alquanto tortuosa.

Le considerazioni dell’influencer su La Pupa e il Secchione Show

Le difficoltà, però, non sono mai state un impedimento per Soleil Sorge, che nella vita ha imparato a lottare e a farsi strada con i denti nella società. Poco alla volta, infatti, ha ammesso che sta raccogliendo delle piccole soddisfazioni per tutto l’impegno che ci sta mettendo nel suo lavoro. In merito a La Pupa e il Secchione Show, poi, Soleil ha spiegato di sentirsi molto più secchiona, in quanto è sempre stata un’appassionata di cultura.

Infine, la protagonista ha detto che, a suo avviso, pupe e secchioni hanno delle cose in comune. Entrambi soffrono a causa di alcune mancanze. Chi appartiene alla prima categoria soffre la mancanza di cultura, mentre i secondi hanno carenze di autostima. Questo, dunque, accomuna le due compagini ed è questo secondo il suo punto di vista il motivo per il quale durante la convivenza nel reality show si avvicinano l’un l’altra.

Leggi anche: Ecco come e dove rivedere la replica de La Pupa e il Secchione Show