Miriana Trevisan ieri sera si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata con i suoi fan via Instagram. Nella diretta è intervenuta anche Manila Nazzaro e le sue nipotine Lulù e Jessica Selassié.

Raccontandosi a tutto tondo ha avuto modo di render partecipi i suoi seguaci dei progressi lavorativi che sta facendo e che cos’è successo ormai ad un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6.

Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Miriana Trevisan si propone per un famoso programma televisivo: ecco qual è

La showgirl di Non è la Rai in questo momento sta avendo un periodo di relax dopo la fine del reality di Canale 5, un momento necessario per recuperare le energie e capire in che direzione andare.

“Bisogna pensare un progetto alla mia portata, al mio tipo di linguaggio. Ci sono progetti molto interessanti”.

Confessa ai suoi fans:

“Mi piacerebbe fare di tutto: scrivere un libro, cantare, ballare. Non ci sono limiti per l’età. Ringrazierò sempre il GF VIP perché mi ha dato l’opportunità di doverlo esprimere e sentirmi libera per questo”.

Ma il sogno del cassetto è molto chiaro e ha a che fare con un famoso programma televisivo di Rai Uno:

“Mi piacerebbe fare Ballando con le stelle. La danza è la mia seconda pelle. Mi piacerebbe anche lavorare come giudice in tutti i programmi che parlano di danza”.

La sua richiesta verrà accolta da Milly Carlucci o magari da Maria De Filippi per la prossima edizione del serale di Amici?

La stoccata a Biagio D’Anelli

La donna è uscita dal reality condotto da Alfonso Signorini fidanzata con Biagio D’Anelli, ma in nemmeno 24 ore la coppia è scoppiata in modo misterioso. Ricordiamo tutti il numero di telefono – gate e il confronto finito male in diretta televisiva. Oggi Miriana rassicura il suo “esercito” come lo chiama lei:

“Mi piace tantissimo che voi crediate nell’amore, ma deve crederci la coppia innanzitutto!”

E mentre le sue parole fanno eco sul web, arrivano anche quelle del diretto interessato poco dopo:

Giobia d’anello è il primo della lunga lista di persone che stasera vorrebbero molto 10€ ragazzi #miriangels pic.twitter.com/jzvgja252i — FAI COME EMILY💘🐍 (@chiara_sciuto) March 28, 2022

Che cosa pensa Miriana Trevisan sui Jeru

La domanda più ricorrente quando i gieffini interagiscono con i fans è che cosa ne pensino dei Jeru, la crasi tra Barù Gaetani e Jessica Selassié. Mentre il giorno prima Giacomo Urtis aveva risposto sarcastico “Mi piacerebbero se esistessero”, Miriana cerca un modo più diplomatico per dire cosa ne pensi:

“Barù è sempre stato molto chiaro, Jessica è molto pulita. Non so come si sia evoluta tra di loro, ma spero che rimanga intatta la stima che avevano l’uno per l’altro“.

La stima per Lulù Selassié

Ma è per Lulù che si spende in grandi parole di stima. La showgirl trova che la coppia composta da lei e Manuel Bortuzzo sia bellissima e nutre un profondo affetto per la “fatina”, ribattezzata sua nipotina:

“Lulù è speciale, lei è di una sensibilità unica. Alcune volte anche lei era infastidita da questi meccanismi (di discussione per cose inutili), perché anche lei è una persona pulita, viene di amore”.